Chiều 17-5, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin vụ nhóm côn đồ sử dụng xe ôtô truy sát khiến 2 thanh thiếu niên là Nguyễn Tiến T. (SN 2005, trú tại cụm 2, Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Nguyễn Đình Đăng Kh. (SN 2002, trú tại khu D2 Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng), tử vong.



Hiện trường vụ trọng án

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-5, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Vũ Văn Quân (SN 2002, trú tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An); Tạ Đức Hải (SN 2003, trú tại khu tái định cư phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng); Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng); Lê Hoàng Tiến (SN 1981, trú tại chung cư Hoàng Huy, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) và Đỗ Thành Trung (SN 1988, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), để điều tra làm rõ hành vi giết người và che giấu tội phạm.

Liên quan việc 2 đối tượng Lê Hoàng Tiến và Đỗ Thành Trung bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi che giấu tội phạm, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, gây án xong, 3 đối tượng đã về thông tin diễn biến vụ việc cho Lê Hoàng Tiến và Đỗ Thành Trung. Sau khi bàn bạc, Tiến, Trung yêu cầu Vũ Văn Quân, Tạ Đức Hải, Nguyễn Trung Hiếu phải lập tức bỏ trốn. Lo sợ "chiến hữu" lực lượng công an phát hiện, truy bắt, Tiến và Trung còn cung cấp tiền, yêu cầu các đối tượng mua điện thoại, sim số khác (không có kết nối internet).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 14-5, Lê Hoàng Tiến, Tạ Đức Hải, Vũ Văn Quân và Nguyễn Trung Hiếu cùng một số đối tượng khác ngồi uống rượu tại khu vực Trại Lẻ, Kênh Dương. Đến 0 giờ 30 phút ngày 15-5, cả nhóm về nhà Tiến chơi. Đến 3 giờ cùng ngày, Hiếu nhận được tin "đàn em" của mình đang bị một nhóm đối tượng khác bắt giữ ở khu vực Cửa hàng tiện ích Circle K trên đường Trần Nguyên Hãn nên đã rủ Quân, Hải đi giải cứu và mượn xe Mazda CX5 mang BKS 15A 525.20 của Lê Hoàng Tiến làm phương tiện di chuyển.

Khi xe do Quân điều khiển đang chạy lòng vòng trên đường Trần Nguyên Hãn tìm người thì bất ngờ xe máy của Nguyễn Đình Đăng Kh. và Nguyễn Tiến T. từ đâu đâm vào làm hư hỏng xe chiếc Madza CX5.

Lúc này, Hiếu cũng nhận ra đây chính là 2 người đang cần tìm nên đã yêu cầu Quân lái xe đuổi theo. Khi đến khu vực số 288 đường Thiên Lôi thì đuổi kịp, Quân đã nhấn ga tông trực diện xe ôtô vào xe máy của Nguyễn Đình Đăng Kh. và Nguyễn Tiến T. rồi xuống xe đâm chém cả 2 người khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong ngay sau đó.