Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt tạm giam Trần Minh Tuấn (SN 1985, tên gọi khác là Tommy, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".



Trần Minh Tuấn đã cấu kết, thông qua sàn giao dịch tiền ảo "Bioption.org" chiếm đoạt của hàng trăm nhà đầu tư trên cả nước.

Giao diện sàn giao dịch tiền ảo

Trước đó, sau khi nhận đơn tố cáo của các nạn nhân, Phòng CSHS - Công an TP HCM đã nhanh chóng vào cuộc. Qua xác minh, trinh sát xác định Tuấn cấu kết với đối tượng tên Lee (đang sống tại nước ngoài) để xây dựng sàn tiền ảo.

Tuấn quen biết với Lee qua một người đàn ông tên Châu, hiện sinh sống tại Đức và biết Lee đang có sàn Bioption.org nhưng chưa hoạt động.

Tuấn biết Lee có khả năng lập và điều hành sản tiền ảo, có thể can thiệp điều tiết được thắng thua của nhà đầu tư nên đã móc nối. Tuấn biết khi lôi kéo đủ nhà đầu tư tham gia đến số lượng nhất định sẽ khóa sàn để chiếm đoạt tiền. Tuấn đã bàn bạc với Lee phát triển hệ thống để lôi kéo nhà đầu tư, qua đó sẽ ăn chia lợi nhuận là Lee 70%, Tuấn 30%.

Theo đó, Tuấn đã lôi kéo Vương Quốc Nhã (ngụ quận 6), Phạm Anh Trí (ngụ quận 7) và nhiều người khác để làm đại lý theo từng cấp, cùng phát triển hệ thống, đọc lệnh giao dịch trên sàn Bioption.org rồi chia tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp.

Các đối tượng tại công an

Nhà đầu tư tham gia sẽ được tạo tài khoản, quy đổi tiền Việt thành tiền điện tử USDT nạp vào ví của sàn để tham gia giao dịch, 1 USDT tương đương 1 USD, tất cả đều nằm trong hệ thống admin tổng do Lee quản trị, điều tiết.



Do có thông tin Bộ Công an đang truy quét các sàn giao dịch với hình thức nói trên và lúc này số lượng người đầu tư đã đủ lớn nên khoảng đầu tháng 9, Lee gọi cho Tuấn bàn bạc thống nhất để "đánh sập" sàn. Mục đích đánh sập sàn giao dịch nhằm lấy tiền điện tử USDT từ các tài khoản của nhà đầu tư để ăn chia theo như thỏa thuận. Ngày 16-9, Lee cho khóa sàn khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập.

Lee chiếm đoạt số tiền 550.000 USDT và chia cho Tuấn 30%, tương đương 165.000 USDT. Công an xác định có trên 150 người tố cáo Trần Minh Tuấn và đồng bọn, với số tiền chiếm đoạt bước đầu khoảng 1.000.000 USDT (tương đương 23 tỉ đồng). Theo Công an TP HCM, hiện còn rất nhiều người đang làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT- Công an TP HCM tố cáo Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt tiền thông qua sàn Bioption.org với hình thức nêu trên.