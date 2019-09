Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt tạm giam Phạm Minh Sơn (nguyên công chức viên hải quan của cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 TP HCM) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Vụ án này được Bộ Công an chuyển cho Công an TP HCM điều tra, thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Bộ Công an phát hiện vào ngày 20-11-2017, Phạm Minh Sơn cùng một số cá nhân đã có hành vi sử dụng hồ sơ pháp nhân, con dấu, chữ ký số của Công ty Hoàng Khang.

Các đối tượng đã cấu kết mở tờ khai nhập khẩu làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I cho lô hàng hóa khai báo là phụ tùng ôtô hàng mới 100%.

Mặc dù khai báo là phụ tùng ôtô nhưng bên trong lại chứa hàng cấm là 1.895 thiết bị phụ tùng ôtô đã qua sử dụng. Cơ quan hải quan xác định trị giá tạm thời của lô hàng khoảng 911 triệu đồng.

Khi bị điều tra, Sơn khai nhận đăng ký thành lập Công ty Hoàng Khang với mục đích sử dụng pháp nhân này để làm dịch vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa. Từ giữa năm 2017 đến cuối năm 2017, Sơn đã làm thủ tục nhập khẩu 3 lô hàng cho một đối tượng quen biết.

Theo Công an TP HCM, các lô hàng khi nhập khẩu đều khai báo là phụ tùng ôtô mới 100%, nhưng thực tế Sơn không biết rõ hàng hóa là gì.

Đối với 2 lô hàng đã nhập khẩu trót lọt, Sơn được trả thù lao 55 và 75 triệu đồng. Riêng lô thứ 3 bị giữ lại kiểm tra và bị phát hiện bên trong chứa 1.895 thiết bị phụ tùng ôtô đã qua sử dụng (mặt hàng cấm nhập khẩu). Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.