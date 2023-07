Ngày 21-7, Công an TP HCM cho biết các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an quận Phú Nhuận bắt khẩn cấp Lâm Minh Quang (SN 2000, ngụ quận Tân Bình) để điều tra hành vi giết người.



Sáng cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo vụ án mạng trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận) khiến anh C.H.K (SN 2000) tử vong.



Lâm Minh Quang tại cơ quan điều tra

Công an nhanh chóng xác định Lâm Minh Quang là kẻ gây án nên đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên đã sát hại anh K.

Tang vật vụ án

Lời khai thể hiện năm 2022, Quang cho anh K. vay tiền nhưng anh K. chưa trả hết nợ cho Quang. Đồng thời, Quang cho rằng anh K. thường xuyên đi nói xấu mình với bạn bè nên dẫn tới thù tức.

Sáng 21-7, Quang đi xe máy từ nhà đến nơi ở của anh K. Quang điện thoại nhưng anh K. không nghe máy nên lên phòng tìm hỏi anh K. Trong lúc anh K. đang cúi người lấy đồ thì Quang bất ngờ dùng dao đâm anh K. tử vong. Sau khi gây án, Quang trốn khỏi hiện trường.