Ngày 4-3, Công an TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Minh Huy (chủ đầu tư Trung tâm Đăng kiểm 50-09D), Phạm Hữu Hiệp (SN 1977, nguyên phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-09D), Từ Tấn Kiên (SN 1981), Nguyễn Đình Quân (SN 1961, nguyên giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-05V), Khuất Duy Thịnh (SN 1981, nguyên phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-05V), Ngô Đăng Hoàng (SN 1985), Nguyễn Quốc Anh (SN 1987), Nguyễn Hoàng Khải (SN 1975), Nguyễn Thanh Toàn (SN 1983), Lê Vũ Trọng Đạt (SN 1973), Nguyễn Xuân Tân (SN 1985), Nguyễn Phan Vũ Đức (SN 1989) và Tô Anh Vũ (SN 1983).

Công an TP HCM tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V

Liên quan vụ án, Công an HCM cũng tạm giam Dương Nghĩa (SN 1992) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo Công an TP HCM, việc bắt các đối tượng này nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác", "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật", "Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TPHCM cùng các tỉnh, thành.

Trước đó, ngày 3-3, Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Quân (SN 1961, ngụ quận 7, nguyên giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-05V).

Công an TP HCM cũng tạm giam 10 người khác là nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 50-05V - có trụ sở trên đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình.

Các bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội "Nhận hối lộ", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Ông Quân đã cùng những người khác cấu kết để nhận hối lộ khi thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam).