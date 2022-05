Qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP HCM phát hiện website http://2.084013 có dấu hiệu giả mạo website của Bộ Công an (https://bocongan.gov.vn) với mục đích lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.



Các đối tượng mạo danh lực lượng công an thường lừa dối rằng đang điều tra các vụ án tham nhũng, rửa tiền, ma túy… Sau đó, nhóm này chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án để yêu cầu trình diện cơ quan công an.

Các đối tượng sẽ giả mạo web Bộ Công an. Trong ảnh là web Bộ Công an chính thống

Trong lúc nói chuyện qua lại trên điện thoại, chúng đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra.

Từ đó, nhóm tội phạm đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố, tạm giam thì phải cung cấp các thông tin như: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số dư… để "thanh tra tình hình tài chính".

Sau khi có được thông tin, đối tượng sẽ gửi một mã và đề nghị nạn nhân đăng nhập vào trang website tên miền như trên (nếu không có mã này thì không thể đăng nhập để trang website mở giao diện giống trang web của Bộ Công an).

Chúng đồng thời yêu cầu nạn nhân khai báo các thông tin cá nhân và chọn mục hủy xác nhận OTP (phương thức bảo mật của ngân hàng khi thực hiện giao dịch). Sau khi có được thông tin cần thiết, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn trên để tránh bị mất tiền oan.