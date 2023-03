Ngày 9-3, Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã ông Võ Duy Đệ (Tổng giám đốc Công ty Uni Holdingings) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty Uni Holdingings có trụ sở tại đường số 15, phường An Phú, TP Thủ Đức. Ông Đệ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty.

Bị can Võ Duy Đệ

Dù biết rõ 4 thửa đất tại phường Thạnh Xuân (quận 12) là đất nông nghiệp, không được chuyển đất ở đô thị, không được tách thửa nhưng ông Đệ đã tự lập sơ đồ phân lô, tự đặt tên "Dự án Thạnh Xuân Riverside".

Sau đó, ông này sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho 2 ông N.T.H và N.V.T., chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Theo công an, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Đội 9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM, phường 14, quận 10)