Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Hải Yến (SN 1960, ở phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên; một chủ tiệm vàng lớn ở TP Vĩnh Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan Công an lấy lời khai của bị can Đỗ Thị Hải Yến - Ảnh: CAND

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian gần đây, có nhiều người đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố giác việc Đỗ Thị Hải Yến và chồng là Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc công ty TNHH Việt Xô, chủ cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1, nhận tiền gửi nhưng mất khả năng thanh toán.

Qua quá trình điều tra, bước đầu Công an TP Vĩnh Yên xác định từ năm 2014 đến nay, Đỗ Thị Hải Yến và chồng là Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Việt Xô và uy tín của cửa hàng vàng bạc Oanh Vân số 1 để nhận vay tiền của 139 cá nhân với tổng số hơn 120 tỉ đồng, hứa hẹn trả lãi suất cao từ 1,4%/tháng đến 1,6%/tháng và sẽ thanh toán cả gốc và lãi khi người vay yêu cầu trong thời hạn 15 ngày.

Thời gian đầu, Yến trả tiền lãi cho người gửi tiền đầy đủ nhưng đến tháng 6-2019, các cá nhân đến nhận tiền lãi và đề nghị thanh toán tiền gốc thì Yến không có tiền trả. Sau đó, Đỗ Thị Hải Yến đã trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên ra quyết định truy nã…

Ngày 7-10, cơ quan Công an đã bắt được bị can Đỗ Thị Hải Yến khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.