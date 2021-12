Ngày 8-12, VKSND quận 1 (TP HCM) đang phối hợp với Công an quận 1 và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến chị H.T.N. (SN 1990, quê Cà Mau) tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện V. trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).



Theo thông tin ban đầu, ngày 5-12, chị N. đến thẩm mỹ viện N. để nâng mũi và hút mỡ bụng. Tuy nhiên sau đó chị N. có triệu chứng khó thở, toàn thân tím tái và được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM cấp cứu.

Khi được đưa vào bệnh viện, chị N. đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn trước nhập viện. Mặc dù được các bác sĩ hồi sức tích cực, tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM đã báo cáo Sở Y tế TP HCM toàn bộ vụ việc và Thanh tra Sở đã vào cuộc. Hiện xác nạn nhân N. đang được lưu giữ tại Trung tâm Giám định pháp y TP HCM phục vụ cho công tác điều tra.

Hút mỡ bụng dẫn đến tử vong không phải hiếm gặp, trước đó ngày 17-10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân N.T.N.T (SN 1971, ngụ TP HCM) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi hút mỡ bụng tại một bệnh viện thẩm mỹ ở quận Tân Bình. Mặc dù Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi sức nhưng do tình trạng quá nặng nên bệnh nhân tử vong.

Đến ngày 26-10, Sở Y tế TP HCM nhận được đơn của ông B.N.V (chồng nạn nhân T.) khiếu nại đối với thẩm mỹ viện nơi bà T. hút mỡ bụng dẫn đến tử vong. Sở Y tế TP HCM đã thành lập và họp Hội đồng chuyên môn với đầy đủ thành phần chuyên gia theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Qua đánh giá, kiểm tra, Hội đồng chuyên môn kết luận người bệnh tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp do viêm cân mạc hoại tử thành bụng sau phẫu thuật hút mỡ bụng, cơ địa béo phì, tăng huyết áp, không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi. Sở Y tế TP HCM đã có văn bản báo cáo toàn bộ vụ việc cho Bộ Y tế.