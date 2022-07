Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chiều 5-7, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền liên quan 17 đối tượng, trong đó có 8 phụ nữ và 9 người đàn ông.

Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ 3-7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại nhà một dân ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, gây mất an ninh trật tự địa phương nên lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Hòa Bình nhanh chóng đến để vây bắt.

Phát hiện công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, 17 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật và gần 50 triệu đồng.

Đối tượng Lê Ngọc Duy

Các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc trên do Lê Ngọc Duy (SN 1982; ngụ huyện Chợ Mới) đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền xâu.