Ngày 5-10, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu, có trụ sở tại quận 12, TP HCM) vẫn chưa chuyển số tiền hơn 1,5 tỉ đồng đặt trước của người trúng đấu giá gói tài sản gỗ rừng trồng đến đơn vị ông theo quy định.



"Chúng tôi đã tìm mọi cách liên hệ với công ty này và người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Minh Toàn nhưng không được" – ông Tuấn cho hay. UBND huyện Phong Điền cũng có văn bản gửi đến Sở Tư pháp TP HCM, Công an TP HCM, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị can thiệp, xử lý Công ty Toàn Cầu và ông Hoàng.

Chi nhánh Công ty Toàn Cầu tại TP Huế nhưng không có người.

Ngày 20-7, Phòng NN-PTNT huyện Phong Điền (đại diện cho chủ tài sản là UBND huyện) ký hợp đồng với Công ty Toàn Cầu để tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) hai gói tài sản là gỗ rừng trồng sản xuất tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), diện tích 67,73 ha. Đến ngày 12-8, Công ty Toàn Cầu mở phiên ĐGTS tại TP Huế, có 95 khách hàng nộp hồ sơ dự thầu với tổng số tiền đặt trước 72 tỉ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản.

Ngày 16-8, Phòng NN-PTNT huyện Phong Điền ký hợp đồng mua bán tài sản gỗ rừng trồng với người trúng đấu giá tài sản. Người này đã nộp số tiền mua tài sản đấu giá hơn 9,1 tỉ đồng vào tài khoản của Phòng NN-PTNT tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền sau khi trừ số tiền đặt trước hơn 1,5 tỉ đồng. Cùng ngày, Công ty Toàn Cầu chuyển hơn 1,5 tỉ đồng tiền đặt trước của người trúng đấu thông qua Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) chi nhánh Phong Điền đến số tài khoản tiền gửi của Phòng NN-PTNT huyện Phong Điền tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền. Tuy nhiên, cũng thời điểm này, Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền chuyển đổi ngân hàng giao dịch từ Agribank huyện Phong Điền sang Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Nam Thừa Thiên - Huế. Vì vậy, Agribank huyện Phong Điền không chuyển tiếp số tiền này đến tài khoản tiền gửi của Phòng NN-PTNT huyện Phong Điền tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền mà chuyển trả về tài khoản của Công ty Toàn Cầu.

Phòng NN-PTNT huyện Phong Điền đã gửi thông tin liên quan đến ngân hàng giao dịch chuyển tiền cho Công ty Toàn Cầu nhưng công ty vẫn chưa chuyển trả số tiền nói trên.

Công văn của UBND huyện Phong Điền gửi các cơ quan chức năng, cho biết tính đến thời điểm gửi đơn, vẫn còn 5 khách hàng chưa được Công ty Toàn Cầu chuyển trả tiền đặt trước, với tổng kinh phí 7,56 tỉ đồng. Trong đó, tiền đặt trước của người trúng ĐGTS hơn 1,5 tỉ đồng và 4 khách hàng khác không trúng đấu giá là hơn 6 tỉ đồng. Đồng thời, cho rằng Công ty Toàn Cầu có dấu hiệu chiếm dụng tiền đặt trước của khách hàng không trúng ĐGTS.

Được biết, vào cuối tháng 9, Sở Tư pháp TP HCM có công văn gửi Công an TP HCM đề nghị xem xét, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực ĐGTS với Công ty Toàn Cầu. Trong công văn, Sở Tư pháp TP HCM cũng đề cập đến việc đơn vị này nhận được khá nhiều đơn tố cáo Công ty Toàn Cầu vì không trả lại tiền đặt trước của những người tham gia đấu giá tài sản.