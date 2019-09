Ngày 10-9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo Võ Văn Cộp (29 tuổi) và Trương Văn Của (33 tuổi; cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội "Trộm cắp tài sản".



Theo bản án sơ thẩm, Cộp là nhân viên của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao H.N, làm việc tại bộ phận bơm trấu. Thời gian sau, do không tiền tiêu xài nên Cộp nảy sinh ý định trộm vỏ trấu của công ty đem bán. Hệ thống cân trấu tự động có 2 cân điện tử, từ đó Cộp nắm rõ cách tác động vào cân để cho một hệ thống không thể đo được trọng lượng trấu như bình thường. Cộp đã dùng một máy bơm phụ, bơm trấu lên trạm cân cho số lượng trấu nhiều hơn.

Hai bị cáo Võ Văn Cộp và Trương Văn Của. Ảnh: C.Linh

Cộp tìm Của (lúc này là bảo vệ của công ty) cùng tham gia. Nhiệm vụ của Của là canh đường, khi có người ra trạm cân thì Của gọi cho Cộp để Cộp làm hệ thống cân hoạt động trở lại bình thường. Sau đó, Cộp gặp Huỳnh Văn Chí (người lái ghe trấu) kêu Chí phụ trách việc bán trấu rồi mang tiền về để chia nhau. Từ tháng 9 đến tháng 11-2017, Cộp và Của thực hiện 18 lần trộm cắp trấu với trọng lượng 167,6 tấn trấu, bán được gần 142 triệu đồng. Chí được chia hơn 35 triệu đồng, Của 33,5 triệu đồng và số còn lại Cộp tiêu xài.

Sau đó, giám đốc công ty phát hiện nên trình báo công an. Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Cờ Đỏ đã tuyên phạt bị cáo Cộp 1 năm tù, bị cáo Của 9 tháng tù về tội danh trên nhưng Của kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX quyết định, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Của, chấp nhận kháng nghị của VKS, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Cộp 2 năm tù giam (tăng 1 năm so với sơ thẩm) và bị cáo Của 2 năm tù giam (tăng 15 tháng so với sơ thẩm).