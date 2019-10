Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 17-10 đã chuyển giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Hương Thủy để mở rộng điều tra hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.



Lượng thuốc lá lậu bị bắt giữ

Trước đó, vào khuya ngày 16-10, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn tránh TP Huế, thuộc địa phận xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra hiệu lệnh dừng xe tải biển số 51D- 420.xx do vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua công tác kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe đang vận chuyển trên 23.000 gói thuốc lá hiệu Jet và hơn 1.450 gói thuốc lá hiệu Hero không đảm bảo hóa đơn, chứng từ.



Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện trên là Đỗ Minh Tường (SN 1977; ngụ tại tỉnh Quảng Trị) khai nhận số hàng này là của ông Lê Văn Thịnh (SN 1976; trú tại Quảng Trị) đi cùng xe. Số thuốc lá này đang trên đường vận chuyển vào TP Đà Nẵng để tiêu thụ.