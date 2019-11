Ngày 16-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giam Thái Thị Bích Hạnh (SN 1977; ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".



Nữ xe ôm Thái Thị Bích Hạnh khi vừa bị bắt khẩn cấp. Ảnh: T.M

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hạnh vốn hành nghề chạy xe ôm. Thời gian gần đây, Hạnh làm quen với Trần Tuấn Vinh (SN 1990; ngụ ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) qua mạng xã hội (Facebook). Hạnh nói dối với Vinh rằng bản thân nữ xe ôm này có đứa cháu tên Thái Nguyễn Y.N (SN 2017) bị cha bỏ rơi trong khi mẹ thì lại nghiện cờ bạc và nhiễm HIV nên có ý đưa cháu gái này vào chùa sinh sống. Tưởng thật nên Vinh ngỏ lời xin nhận cháu gái này về nhà làm con nuôi và hứa sẽ tặng cho Hạnh chiếc điện thoại hiệu Iphone cùng một ít tiền để tiêu xài.

Vào chiều 31-10, Hạnh sang nhà bà Thương (bà nội của cháu N.) xin chở cháu gái này đi chơi. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hạnh dẫn cháu N. vào khu dân cư thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú rồi sau đó thuê taxi chở N. đến khu vực gần nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang (tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để giao cho Vinh như đã hẹn. Tại đây, Vinh tặng cho Hạnh chiếc điện thoại như lời hứa ban đầu và cho thêm 1,5 triệu đồng để trả tiền thuê taxi.

Ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, ngày 3-11, Công an huyện An Phú phối hợp lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Giồng Trôm tìm đến nhà Vinh để "giải cứu" cho cháu. Đồng thời, mời Vinh về trụ sở công an làm việc và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hạnh để phục vụ công tác điều tra.