Ngày 18-10, Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa xác minh, điều tra làm rõ vụ việc anh Ng.Q.Kh. (SN 1984, trú tại phường Quảng Yên) bịa chuyện con trai là cháu Ng.Q.Đ. (SN 2007) bị kẻ xấu bắt cóc để hòng lấy tiền của vợ trả nợ.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-10, chị Ng.T.K. (SN 1982, trú tai phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên) đến cơ quan công an trình báo về việc con trai chị là Ng.Q.Đ. (SN 2007) đã bị kẻ xấu bắt cóc. Theo trình báo của chị K., sau khi bắt cóc cháu bé, đối tượng đã nhắn đòi tiền chuộc 120 triệu đồng, yêu cầu gia đình phải giao số tiền trên tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).



Ngay sau khi nhận được trình báo của mẹ cháu bé, Công an thị xã Quảng Yên đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ việc cháu Đ. bị "bắt cóc" là do anh Ng.Q.Kh. (SN 1984, bố đẻ cháu bé) "dàn dựng" lên.

Theo khai nhận của anh Kh., do nợ nần, không có tiền trả nên đã nghĩ ra việc con trai bị bắt cóc, để lừa vợ đưa tiền đi trả nợ.

Cụ thể, vào chiều 16-10, sau khi đến trường học đón con, anh Kh. đã chở cháu bé đến nhà một người bạn tại khu 6, phường Quảng Yên. Lấy lý do nhà có việc phải đi gấp, anh Kh. đã gửi con tại nhà bạn. Không thấy con trai đi học về như mọi ngày, chị Kh. đã gọi điện cho chồng về cùng đi tìm.

Trong lúc vờ đi tìm kiếm, anh Kh. dùng một số sim rác nhắn tin vào số điện thoại của chính mình với nội dung cháu Đ. bị một nhóm đối tượng bắt cóc và yêu cầu gia đình chuẩn bị ngay 120 triệu đồng mang xuống TP Cẩm Phả để chuộc con, nếu không sẽ bán con sang Trung Quốc. Đồng thời, yêu cầu gia đình không được trình báo cơ quan công an. Sau khi xem tin nhắn trong máy điện thoại của chồng, chị Kh. mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn đến Công an thị xã Quảng Yên để trình báo.

Bằng các biện pháp điều tra và xác minh làm rõ đối tượng, qua quá trình đấu tranh với anh Kh., đến ngày 17-10, anh này đã phải khai nhận toàn bộ việc làm của mình.

Hiện Công an thị xã Quảng Yên đang tiến hành lập hồ sơ xử lý anh Kh. theo quy định của pháp luật.