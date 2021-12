Ngày 2-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Công Thới (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Siêu lừa đảo" Nguyễn Công Thới

Trước đó, vào cuối tháng 8-2021, Thới lên mạng tìm cửa hàng mua bán sữa để liên lạc mua hàng. Sau thời gian tìm "con mồi", Thới liên hệ được với một chủ cửa hàng bán sữa ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa rồi đặt mua 700 thùng sữa tươi với giá 217 triệu đồng, nói là để làm từ thiện. Thới hẹn thời gian giao dịch vào ngày 4-9, sau khi giao hàng sẽ chuyển tiền qua tài khoản.

Thới tiếp tục lên mạng tìm cửa hàng khác để liên hệ bán sữa với giá thấp hơn so với thị trường. Thới liên lạc được với một cửa hàng bán tạp hóa ở thị trấn Bến Lức rồi đặt vấn đề bán lại 700 thùng sữa tươi với giá 125,5 triệu đồng, chủ cửa hàng đồng ý mua. Thời gian giao dịch, Thới cũng ấn định vào ngày 4-9.

Đến hẹn, nhân viên cửa hàng bán sữa ở xã Đức Hòa Hạ liên hệ Thới để giao sữa. Lúc này, Thới yêu cầu đưa hàng đến giao tại cửa hàng ở thị trấn Bến Lức. Lúc nhân viên đang vận chuyển sữa vào thì Thới thuê người đến gặp chủ cửa hàng ở thị trấn Bến Lức. Thới điện thoại cho chủ cửa hàng xác nhận đó là người mình cử đến để nhận tiền mặt theo thỏa thuận là 125,5 triệu đồng.

Khi sữa đã được chuyển vào kho xong xuôi thì chủ cửa hàng ở xã Đức Hòa Hạ đề nghị chủ cửa hàng ở thị trấn Bến Lức thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản thì cả 2 bên mới biết đã bị lừa đảo nên trình báo công an.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên, Thới bỏ trốn cho đến khi bị công an bắt giữ. Bước đầu, Thới khai nhận đã thực hiện hành vi tương tự để lừa đảo chiếm đoạt rất nhiều tiền của những cửa hàng bán sữa ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và TP Cần Thơ.