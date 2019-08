Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Công an cùng lực lượng Công an các tỉnh thành liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng cực lớn. Cụ thể, tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện hơn 700 kg ma tuý đá nằm trong bao tải bị vứt ven đường, sau đó lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 bị can. Tiếp đến, lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang nghi phạm người Lào vận chuyển 12 bao tải chứa khoảng 300 kg ma tuý đá tại khu vực quốc lộ 8A, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vài km. Trước đó, đêm 27-3, Tổ CSGT An Sương (Công an TP HCM) tuần tra chặn 2 chiếc xe ôtô phát hiện bên trong có gần 900 bánh heroin. Tiếp đến tháng 4, lực lượng CSGT tiếp tục triệt phá đường dây ma tuý cực khủng thu giữ hơn 1,1 tấn hàng đá.



Tang vật là 300 kg ma túy đá do lực lượng Cục C04 và Công an TP HCM triệt phá

Theo thống kê của Bộ Công an, trong gần 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng của Bộ Công an đã phối hợp phát hiện, triệt phá hơn 12.280 vụ, bắt giữ gần 19.500 đối tượng; thu giữ 675 kg heroin, 507 kg ketamine; hơn 4,6 tấn ma túy tổng hợp. Hiện cả nước có hơn 230.000 người sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý.



Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công An), nhiều đường dây ma tuý quốc tế đã chọn Việt Nam là điểm trung chuyển. Ma tuý từ Tam giác vàng được đưa đến Lào, sau đó vượt biên giới vào Việt Nam rồi sẽ xuất đi các nước khác trên thế giới.

Nhận định về tình hình tội phạm ma túy, Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục C04, cho biết trong thời gian ngắn vừa qua, lực lượng đã bắt giữ những đường dây ma tuý lớn với số lượng ma túy lớn. Đây là những đường dây ma tuý quốc tế, lực lượng chức năng đã chặt đứt một khúc đi qua Việt Nam để tới những nước thứ 3. Trong các vụ án về ma túy, công an đã bắt một số trùm người Đài Loan, Trung Quốc ở nước ta nhưng những kẻ cầm đầu đường dây đó từ Tam giác vàng vào Việt Nam rồi đi nước khác lại nằm ở nước ngoài, không ra mặt và chỉ điều khiển từ xa. Việc bắt giữ những ông trùm này gặp rất nhiều khó khăn.

Hàng trăm kg ma tuý được cất giấu trong loa thùng ở Nghệ An

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh Phó, Cục trưởng Cục phòng chống ma tuý và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho biết theo thống kê của các tổ chức quốc tế, năm 2018 đã xác định ở khu vực Tam giác vàng có khoảng 85.000 hecta trồng cây thuốc phiện, 1 năm khu vực này sản xuất hơn 250.000 tấn ma tuý tổng hợp, 500.000 tấn heroin và hơn 3 tỉ viên ma tuý tổng hợp. Bên cạnh đó, hàng năm Tam giác vàng nhập số lượng ma tuý các loại của các nước xung quanh như Ấn Độ, Trung Quốc… là khoảng 3.000 tấn và lợi nhuận hàng năm khu vực này thu được là khoảng 20 tỉ USD. Việt Nam có trên 8.000 km đường biên giới với rất nhiều đường mòn biên giới, trên biển chúng ta quản lý 36 cửa khẩu và 239 các điểm neo đậu tàu thuyền, do đó từ nước ta đi các nước trong khu vực và thế giới rất thuận lợi. Điều này khiến chúng ta đang chịu "áp lực" cực lớn. Cảng biển Việt Nam rất phát triển nên hàng hóa qua lại lớn, phương tiện chủ yếu là container nên các đối tượng dễ lợi dụng lượng hàng hóa lớn để vận chuyển. Trong khi đó, điều kiện, phương tiện kiểm tra ở cảng biển của ta rất hạn chế.

Theo Đại tá Hậu, tội phạm ma tuý là "tội phạm của tội phạm", là một loại tội phạm hết sức nguy hiểm, sẵn sàng nã súng vào lực lượng chức năng. Trong những năm qua, nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý đã ngã xuống.

Hạn chế tối đa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam, theo Bộ Công an, Cục C04 trực tiếp quan hệ liên ngành với các cơ quan điều tra tội phạm về ma túy trên thế giới để phối hợp, xác lập chuyên án chung, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng điều tra bắt giữ, xử lý tội phạm ở các nước trên thế giới cũng như vật chứng mà các đối tượng vận chuyển thoát khỏi Việt Nam. Ngoài ra, các bộ, ngành liên quan đang nghiên cứu sửa đổi những vấn đề bất hợp lý gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy, nhất là Luật Phòng chống ma túy.