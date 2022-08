Ngày 18-8, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC (Công ty AIC) và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.



Cùng với đó, Cơ quan tố tụng cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban 3 Công ty AIC; Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha.

Riêng 2 bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, và Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng Công ty AIC, đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn, truy nã trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn trong vụ án này.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời điểm chưa bị khởi tố

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can: Hoàng Đình Sơn, cựu phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh (cựu trưởng phòng Hành chính tổng hợp của Ban Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, các bị can cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Theo điều tra ban đầu, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 238 tỉ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Các bị can thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC, các công ty có quan hệ với AIC để Công ty AIC và Công ty Mopha trúng toàn bộ 6 gói thầu, trị giá 232 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước trị giá 73 tỉ đồng.