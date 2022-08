Sau nửa ngày bị cách ly, chiều nay 12-8, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội đã cho phép cựu đại tá Phùng Anh Lê, nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ, nguyên trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, trở lại phòng xét xử.



Bị cáo Phùng Anh Lê tại phiên toà

Trình bày trước phiên toà, bị cáo Phùng Anh Lê nhiều lần khẳng định không đồng ý với cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc nhận hối lộ 110 triệu đồng để thả nghi phạm. Cùng với đó, đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án, trả tự do cho bị cáo cùng với 3 cựu thuộc cấp.

Khai về mối quan hệ với Phùng Văn Bảy (chú họ của Lê), Phùng Anh Lê nói gọi bố của ông Bảy bằng ông, không biết họ hàng như thế nào. Cùng với đó, không có chuyện ông Bảy nhờ bị cáo để giúp cho nghi phạm Nguyễn Hữu Tài (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Bị cáo cũng không nhận tài sản hay tiền nào của ông Bảy ngày 22-9-2016 như ông Bảy khai.

Sau lời khai của bị cáo Phùng Anh Lê, HĐXX thông báo trước đó đã thẩm vấn các bị cáo khác và những người liên quan trong vụ án, họ đều khai nhận tối ngày 22-9-2016 có tiếp nhận Nguyễn Hữu Tài đến đầu thú, làm thủ tục tạm giữ, đưa xuống nhà tạm giữ. Sau đó, Phùng Anh Lê gọi điện can thiệp, cuối cùng là Tài được thả về.

Trước những lời khai trên, nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ tiếp tục khẳng định không có chuyện đó. "Trong số bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 2 người có mâu thuẫn với bị cáo. Theo đó, những người có mâu thuẫn với tôi đều có liên quan trách nhiệm trong vụ án, trách nhiệm đấy đổ cho người nào ở trên thì trách nhiệm của họ thấp đi, khi đưa tôi lên lên làm chủ mưu thì trách nhiệm của những người khác sẽ thấp hơn"- bị cáo Lê giải thích.

Toàn cảnh phiên toà

Cũng tại tòa, bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng bản thân không đồng ý với cáo trạng của Viện Kiểm sát "đó là một chiều". Bị cáo cho rằng không có việc tha trái pháp luật bởi không có quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài.

Phùng Anh Lê đề nghị tòa đình chỉ vụ án "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", trả lại tự do cho bị cáo Nguyễn Đức Châu, nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ; Vũ Công Ngọc, nguyên phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ và Lê Đình Trung, nguyên phó đội trưởng đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an quận Tây Hồ.

Về tội danh "Nhận hối lộ" mình bị truy tố, Phùng Anh Lê cho rằng đã bị buộc tội một cách thiếu căn cứ, không đúng quy định của pháp luật. Do đó, bị cáo Lê tiếp tục đề nghị đình chỉ xét xử với mình tội "Nhận hối lộ", đề nghị được trả tự do.