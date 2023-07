Chiều nay 19-7, được tự bào chữa tại phiên toà "Chuyến bay giải cứu", cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết bản thân cảm thấy "tâm phục khẩu phục" với nội dung cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND). Trong đó, bị cáo khẳng định: "Tôi đã đưa tiền cho anh Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra - Bộ Công an, từng là điều tra viên chính vụ án) với mục đích hối lộ để lo cho Sơn (Lê Hồng Sơn, giám đốc Công ty Bluesky) không bị xử lý hình sự".



Bị cáo Hoàng Văn Hưng (bìa trái) và Nguyễn Anh Tuấn được dẫn giải tới phiên toà

Về hoàn cảnh giúp đỡ, cựu thiếu tướng cho rằng hoàn toàn xuất phát từ vấn đề "tôi thương Hằng (Nguyễn Thị Thanh Hằng, giám đốc Công ty Bluesky), anh em chơi với nhau đã chục năm". Do đó, khi ngồi với nhau, bị cáo Tuấn đã nói với bị cáo Hưng: "Đây là đứa em gái anh, em hãy giúp đỡ nó".

Theo cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, những buổi gặp mặt, Nguyễn Thị Thanh Hằng trao đổi với Hưng về vai trò của Sơn trong vụ án. Sau đó, Hoàng Văn Hưng là người hướng dẫn hằng làm 7 bản tường trình báo cáo, đến khi bị bắt, làm việc với cơ quan điều tra và cho đối chất, Hưng cũng không thừa nhận đã hướng dẫn Hằng.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khai tại toà

"Tại tòa, tôi rất phục anh Hưng, vì anh ấy trình bày thuyết phục được người khác theo ý mình. Anh ấy đe dọa, hiểu theo cách nào đó là đe dọa đề nghị tách vụ án ra điều tra bổ sung, chị Hằng phải chịu thêm trách nhiệm ở phiên tòa khác về tội đưa hối lộ. Anh ý đe dọa rất khéo léo. Còn với tôi, anh ý ngoặc cho thêm tội lừa đảo chiếm đoạt" - bị cáo Tuấn trình bày.

Về lần đưa hối lộ cuối cùng 450.000 USD, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cho hay đựng trong cặp da, chia làm 2 phần, một phần 350.000 USD để cho người của Viện kiểm sát và một cọc 100.000 USD cho lãnh đạo vụ như bị cáo Hưng yêu cầu. Tuy nhiên, bị cáo Hưng cho rằng trong chiếc cặp chỉ là 4 chai rượu.

"Trơ tráo quá, anh em mình được biếu hàng trăm, hàng ngàn chai rượu rồi, không ai đưa vào cặp số cả. Mình cũng đi biếu hàng trăm chai, trừ khi là rượu vang ở trong cặp của nó chứ chả ai cho rượu vào cặp cả" - bị cáo Tuấn khẳng định.

Bị cáo Tuấn cho hay khi mới bị bắt đã không định khai ra Hoàng Văn Hưng vì: "Muốn giữ danh dự, uy tín cho Hưng, cho Cục An ninh điều tra. Cục đang làm vụ hối lộ lớn thế mà lại xảy ra hối lộ trong nội bộ thì không ra sao cả".

Sau đó, một lãnh đạo Cục An ninh điều tra nói với bị cáo Tuấn về Hoàng Văn Hưng: "Thằng này em chuyển nó đi lâu rồi, bên Phòng Hậu cần - Chính trị thì liên quan gì án từ. Tôi đổ vỡ hết luôn, mới trình bày hết sự thật còn đánh giá thế nào là của cơ quan điều tra".

Tuy vậy, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: "Bảo Hưng lừa đảo là có căn cứ nhưng tôi cho rằng không phải hoàn toàn Hưng muốn chiếm đoạt. Hưng có thể có những động tác nhất định nhưng không thành, giống tôi muốn giúp người mà phải ra tòa".

Bị cáo Tuấn nói: "Tôi là bị cáo duy nhất không được hưởng tiền mà phải chịu bồi thường nhiều nhất. Anh em bên ngoài góp cho tôi vay 40 tỉ đồng để khắc phục, không hưởng lợi gì mà phải khắc phục 40 tỉ đồng. Thực sự rất đau lòng nhưng tôi ngu phải chịu, sai lầm phải chịu, thương em phải chịu, tin em mình thì phải chịu, còn em đúng nghĩa không phải xem lại".



Trước khi kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bật khóc, nói đang phải phụng dưỡng người bác ruột đã hơn 100 tuổi là cựu thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, hiện đã tuổi cao, sức yếu. Ngoài ra bị cáo cũng đang chăm sóc mẹ già 87 tuổi, chính vì thế nên kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có thể sớm trở về chăm sóc gia đình.

Bản luận tội của VKSND nêu sau khi bị điều tra, các bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu giám đốc giám đốc Công ty Blue Sky và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó giám đốc Công ty Blue Sky, đã bàn bạc, nhờ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tìm người giúp đỡ. Do quen biết với Hằng, Tuấn được nhờ và đồng ý đã kết nối, sắp xếp cho Hằng nhiều lần gặp bị cáo Hoàng Văn Hưng tại nhà Tuấn để giúp 2 lãnh đạo doanh nghiệp nêu trên không bị xử lý hình sự. Do tin tưởng Hưng giúp được, nên từ tháng 2-2022 đến tháng 12-2022, Hằng và Sơn chuyển 2,65 triệu USD cho Nguyễn Anh Tuấn rồi cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội chuyển hơn 2,2 triệu USD cho Hưng.



Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng và Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ như trên. Trong khi đó, bị cáo Hoàng Văn Hưng phản bác lời khai của các bị cáo cũng như cáo trạng quy kết.