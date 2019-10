Ngày 3-10, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" đối với các bị cáo: Nguyễn Hồng Đạt (37 tuổi; nguyên thiếu tá, cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Công an TP Cần Thơ), Bùi Văn Lâm (42 tuổi), Cao Thị Thúy Diễm (34 tuổi), Nguyễn Thị Gấm (36 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (26 tuổi).



Theo bản án sơ thẩm do TAND huyện Thới Lai tuyên, chiều 31-5-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Lai tiến hành khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH MTV Tư vấn thương mại dịch vụ Lâm Phúc (gọi tắt Công ty Lâm Phúc) do Bùi Văn Lâm làm giám đốc. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 363 tờ phơi số đề các loại, trong đó có các tờ phơi ghi tên Diễm, Gấm, Xương, Sen; 656 tờ vé số tự chọn của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Kiên Giang chưa ghi bán… Quá trình điều tra xác định, năm 2016, Đạt bàn tính với Lâm làm thủ tục đăng ký kinh doanh, để Lâm làm giám đốc, kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có bán xổ số điện toán tự chọn, bán vé số kiến thiết.

Bị cáo Đạt tại tòa

Vào đầu năm 2017, Đạt tìm hiểu thấy tỉnh Kiên Giang có bán số lô tô tự chọn nên Đạt bàn với Lâm qua Kiên Giang lấy vé số lô tô tự chọn về bán. Theo quy định của Công ty XSKT Kiên Giang, việc bán vé số tự chọn đài Kiên Giang phải ghi đầy đủ vào phần đầu và đuôi vé, nộp phần đầu và đuôi vé về đại lý cấp 1 trước 14 giờ hoặc nộp trực tiếp cho Công ty XSKT Kiên Giang trước 16 giờ. Tuy nhiên, khi đem vé về, Đạt nói với Lâm là xa quá giao không kịp, chỉ ghi bán vé khi người mua có yêu cầu lấy vé, không nộp về đại lý hay công ty, mà tự giữ lại ăn thua với người mua và được Lâm đồng ý.

Sau đó, dựa vào mẫu các tờ vé số tự chọn và bảng kê tổng hợp cùi dự thưởng vé số tự chọn Kiên Giang, Đạt tự tạo bảng kê tổng hợp, mẫu vé trên máy vi tính giống như vé số tự chọn của Kiên Giang trên file word, rồi in ra, đóng dấu Công ty Lâm Phúc vào giữa tờ số để bán cho người mua. Đạt, Lâm nhận các tay em là Diễm, Gấm bán các vé số tự tạo này cho người mua. Khi có nhiều người mua vé số lô tô tự chọn do Đạt tự in, Lâm sợ lỗ, không có tiền chung chi nên bàn tính với Đạt chuyển cho thầu số đề bên ngoài một phần, còn một phần giữ lại để ăn thua và Đạt đồng ý. Quá trình điều tra, các bị cáo Lâm, Diễm, Gấm, Xương, Linh, Nga thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Đạt không thừa nhận hành vi phạm tội.

TAND huyện Thới Lai đã tuyên bị cáo Đạt 6 năm 6 tháng tù, Lâm 4 năm tù cùng về tội "Tổ chức đánh bạc"; phạt các bị cáo Diễm, Gấm, Linh, Nguyễn Thị Thu Xương mỗi bị cáo 6 tháng tù; Phạm Thúy Nga 6 tháng tù treo cùng về tội "Đánh bạc". Sau đó, nhiều bị cáo kháng cáo lên cấp sơ thẩm. Trong đó, bị cáo Đạt kháng cáo kêu oan, bị cáo Lâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Linh kháng cáo xin hưởng án treo. Đồng thời, VKS cũng kháng nghị đổi tội danh đối với 2 bị cáo Gấm và Diễm từ tội "Đánh bạc" sang tội "Tổ chức đánh bạc".

HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại đối với bị cáo Đạt và Lâm về 2 tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Tòa chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên phạt bị cáo Diễm 1 năm 3 tháng tù, Gấm 1 năm tù cùng về tội "Tổ chức đánh bạc"; phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng. Tòa bác kháng cáo của bị cáo Linh nhưng miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo này.