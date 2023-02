Sáng 22-2, thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Dương Quang Tuấn (SN 1984), Huỳnh Quang Huy (SN 2001) và Lương Huỳnh Minh Trí (SN 1981), cùng trú quận Thanh Khê vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 19-2, 3 bị can trên cùng ông Nguyễn Ngọc A (SN 1972) đi 2 xe máy đến dừng trước gác chắn tàu lửa tại đường Hà Huy Tập, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Ba người đàn ông hành hung nữ nhân viên gác chắn làm việc với cơ quan công an

Lúc này, gác chắn đang đóng để chờ tàu qua. Tuấn xuống xe để đi tiểu gần khu vực gác chắn thì nhân viên gác chắn là chị Võ Thị Thuỳ T. (trú quận Thanh Khê) ngăn cản. Giữa Tuấn và chị T. xảy ra đôi co. Đến khi tàu đi qua, chị T. đẩy gác chắn để thông xe thì Tuấn đến gây sự rồi lên xe bỏ đi.

Cảnh 3 đối tượng hành hung nhân viên gác chắn tàu

Tuy nhiên, khi vừa qua khu vực gác chắn, Tuấn bất ngờ xuống xe và xông tới đánh chị T. Lúc này một nữ nhân viên gác chắn khác là chị Đặng Thị N. đến đôi co với Tuấn và cũng bị Tuấn đánh. Anh Nguyễn Văn C. (chồng chị N.), đến chơi ở gác chắn từ trước thấy vợ và đồng nghiệp bị đánh đã đến vật ngã Tuấn xuống đường thì bị Trí và Huy vây đánh. Ông A. đến can ngăn và sau đó nhóm người này bỏ đi. Hậu quả là 2 nữ nhân viên gác chắn và anh C. bị thương nhẹ.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra ở thời điểm đông người dừng phương tiện chờ tàu, gây cản trở giao thông và trật tự công cộng.