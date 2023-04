Chiều 6-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, cùng ông Trần Phước Mỹ, Phó Phòng Quản lý đô thị UBND quận Cẩm Lệ, về tội "Nhận hối lộ". Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Khoa tại UBND quận Cẩm Lệ.

Hai bị can trên có liên quan trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã xác định Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa và một số cá nhân khác đã nhận hối lộ gần 3 tỉ đồng từ Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng (có trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu.

Công an khám xét nơi làm việc của ông Hồ Văn Khoa chiều 6-4

Theo điều tra ban đầu, sau khi trúng thầu, Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng có một số biểu hiện gian dối như kê khống khối lượng đã nạo vét để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước. Việc làm gian dối này đã bị cơ quan chức năng phát hiện, vào cuộc điều tra. Từ đó, cơ quan công an phát hiện ra hành vi nhận hối lộ của ông Khoa và thuộc cấp.

Trước đó, đầu tháng 12-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt tạm giam ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và ông Võ Thành Quý, Trưởng Phòng Quản lý đô thị UBND quận, về tội "Nhận hối lộ". Ngoài ra, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Nhất Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng, về tội "Đưa hối lộ".

Chiều cùng ngày, Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Khoa và ông Võ Thiên Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cẩm Lệ.



Theo đó, Thành ủy Đà Nẵng xác định ông Khoa và ông Sinh đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.

Vi phạm của hai ông gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm mất uy tín của bản thân các đồng chí, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.



UBND quận Cẩm Lệ nơi ông Hồ Văn Khoa làm việc

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Khoa và ông Sinh bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng.



Trước đó, tại Kỳ họp thứ 18 ngày 31-3, Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Võ Thành Quý, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ, bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.