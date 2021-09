Ngày 28-9, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đang lập hồ sơ, xử lý số cần sa thu được từ vụ việc nói trên.



Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 27-9, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà tại tổ 72 phường này do ông W.D.R (SN 1962, quốc tịch Úc) cùng vợ là bà N.T.H.N (SN 1987, quốc tịch Việt Nam) làm chủ.

ông W.D.R bị bắt quả tang cùng số cần sa trên sân thượng

Lúc này, tổ công tác phát hiện trong phòng vệ sinh trên sân thượng của căn nhà có trồng 4 cây cần sa, chiều cao gần 1m. Làm việc với lực lượng công an, ông W.D.R thừa nhận đã tự trồng cần sa trong nhà để sử dụng.

Biết là phi pháp, ông R. đã lén đem cây cần sa lên sân thượng trồng để qua mắt mọi người. Thời điểm công an kiểm tra nhà, ông W.D.R đem số cây cần sa giấu vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa nhưng vẫn bị phát hiện.

Bên cạnh bị phát hiện trồng cần sa trái phép, ông W.D.R còn dương tính với chất ma túy.