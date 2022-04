Ngày 8-4, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến băng nhóm thiếu niên tuổi teen nói trên.



Trước đó, vào khuya ngày 5-4 tại đường Như Nguyệt – Đức Lợi 3 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) xảy ra một vụ cướp xe máy. Theo lời của bị hại, do bản thân say rượu nên bị một nhóm thiếu niên tấn công và cướp xe mô tô hiệu Exciter BKS 43F1-219.xx.

Đến chiều tối 7-4, qua nắm tình hình, Công an phường Thuận Phước bắt giữ được Trần Hồ Hoàng Ph. (SN 2006 trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Trần Quang Kh. (2007, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) là đối tượng gây ra vụ cướp trên. Qua đấu tranh, cả 2 thừa nhận hành vi của mình và khai ra các đồng phạm khác.

Nhóm 5 thiếu niên liên quan đến nhóm đối tượng chuyên cướp xe máy của dân nhậu tại Đà Nẵng

Ngay lập tức, Công an phường Thuận Phước bắt thêm 3 đối tượng khác là Bùi Đức H. (SN 2006), Phạm Tiến D. (SN 2008) và Nguyễn Quang H. (SN 2008, cùng trú quận Liên Chiểu). Ngoài ra, Công an xác định còn 2 đối tượng khác nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại trụ sở công an, các đối tượng cho biết thường xuyên nhắm vào người say xỉn, đi một mình. Khi nhắm được "con mồi", nhóm sẽ cắt cử một người đến gây sự. Sau đó, cả nhóm vào can ngăn để đánh lạc hướng.

Trong lúc dân nhậu đang hoang mang vì gặp chuyện, một đối tượng khác sẽ nhanh chóng lấy chìa khóa, cướp xe máy chạy mất. Ngoài vụ cướp vào khuya 5-4, nhóm này cũng thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ việc khác.

Công an phường phối hợp với Công an quận và các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan.