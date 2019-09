Chiều 10-9, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã bàn giao hồ sơ đối tượng Danh Mel (tự Mom, SN 2000; ngụ ấp Giồng Giữa, xã Nam Thái, huyện Tịnh Biên, An Giang) về phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Long An (PC02) để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Vụ án đã được khởi tố và quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm. Nạn nhân bị đâm chết là Trần Thanh Sang (SN 1986; ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp). Một nạn nhân bị thương nặng còn đang cấp cứu là chị Thị Chanh Đa (tự Châu, SN 1993, chị ruột Danh Mel) tại bệnh viện ở TP HCM.

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ ngày 9-9, Danh Mel chở chị ruột là Thị Chanh Đa bằng xe máy từ công ty ra đường tỉnh 830 để ghé chợ tự phát khu vực ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức mua thức ăn về nhà trọ nấu cơm. Lúc này, Sang chạy mô tô từ phía sau vượt lên cũng quẹo vào chợ và đậu gần lối ra vào chợ thịt cá.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Sang cố tình tìm gặp Đa để hàn gắn nhưng đều bị Đa từ chối. Lo sợ bất trắc đến với chị, Mel rời xe tới quan sát. Khi Sang và chị Đa gặp mặt nhau và xảy ra cự cãi lớn tiếng, Sang rút dao đâm liên tiếp vào ngực chị Đa làm nạn nhân gục tại chỗ, sau đó chạy ra xe để bỏ trốn. Thấy vậy, Danh Mel móc dao xếp trong túi quần đón đầu, vung tay đâm nhiều cái vào vùng ngực làm Sang té xuống lộ, bất động. Vết thương quá nặng, Sang tử vong ngay sau đó. Danh Mel theo công an về xã Lương Hòa để khai báo.

Kết quả xác minh ban đầu, Sang và Đa đã ly hôn, hai người đến Long An để đi làm công nhân và sống chung với nhau như vợ chồng. Gần đây, Sang có biểu hiện bất thường, Đa cắt mối quan hệ nhưng không thoát được "người tình" cũ.