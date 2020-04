Ngày 18-4, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công vụ đánh bạc lớn, bắt giữ hơn 30 đối tượng, thu giữ gần 250 triệu đồng.



Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ - Ảnh: Đài truyền hình Nghệ An

Trước đó, nhận được thông tin có một số đối tượng ở các địa phương trong tỉnh Nghệ An như: Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh; thị xã Thái Hòa thường tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực rừng núi hiểm trở giáp ranh xã Giai Xuân, Tân Hợp của huyện Tân Kỳ với xã Châu Lý, Hạ Sơn của huyện Quỳ Hợp nên Công an huyện Tân Kỳ đã lập chuyên án để triệt phá.

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 8-4, khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa thì bị các trinh sát đồng loạt ập vào bắt giữ. Bị truy bắt, nhiều đối tượng đã bỏ chạy vào rừng.

Tại hiện trường, công an bắt giữ hơn 30 đối tượng nam và nữ, thu giữ số tiền gần 250 triệu đồng cùng 15 xe máy, 5 ôtô cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ đến ngày 17-4, Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Trần Đình Trúc (SN 1977, trú tại xóm Nước Xanh, xã Giai Xuân), Vũ Văn Phúc (SN 1988, trú tại xóm Viên Thái, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) và Vũ Văn Phú (SN 1993, trú tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp) về tội "tổ chức đánh bạc". Ngoài ra, công an đã tiến hành khởi tố 23 bị can về tội đánh bạc, tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục điều tra, mở rộng.