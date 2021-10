Ngày 27-10, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã làm việc với 2 người đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, kích động bạo lực. Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu 2 người này gỡ bỏ bài viết và đính chính nội dung.



Trước đó, tối 26-10, tài khoản Facebook tên "Võ Thu Trinh" đăng tải bài viết lên nhóm "Hội ăn vặt Đà Nẵng" có nội dung: "Chiều mai, mình cần 30 bạn đi đánh nhau cùng mình ở quảng trường 2/9… Công 200k. Chỉ cần đứng cho đồng đội hình là được…".

Nội dung tin giả được đăng tải trên Facebook, thu hút nhiều lượt tương tác

Sau đó, tài khoản Facebook "Cẩm Võ" sao chép nội dung trên, đăng lại trên nhóm "Túy Loan Hội (Mua bán, trao đổi hàng hóa)". Các bài đăng đã thu hút hơn 5.000 lượt like và gần 7.000 lượt bình luận.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hòa Vang vào cuộc điều tra và xác định chị V.T.T. (28 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) là người đăng tải bài viết. Còn chị V.T.C. (30 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) là người sao chép bài viết để đăng tải lên nhóm khác.

Tại cơ quan Công an, chị T. và C. thừa nhận đăng tin giả, giật gân để thu hút tương tác, kiếm like, kiếm view phục vụ việc bán hàng online và mục đích giải trí. Sau khi làm việc, T. và C. đã gỡ bỏ bài viết và đăng tải thông tin đính chính. Cả hai thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Theo quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi đăng tải, tán phát thông tin tin sai sự thật, tin giả mạo, nhạy cảm, giật gân, kích động bạo lực... có thể bị phạt đến 15 triệu đồng.