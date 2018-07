Đang xét xử nguyên chủ tịch TP Vũng Tàu

17/07/2018 10:08

Sáng 17-7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án của Công ty CP Địa ốc An Khang liên quan đến các bị cáo Ngô Thị Minh Phượng (SN 1959, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc An Khang); Trần Quý Dương (SN 1968, nguyên thành viên HĐQT); Đỗ Thùy Linh (SN 1983, nguyên TGĐ công ty) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng bị cáo Vương Quốc Hải (nguyên Phó giám đốc công ty) đã chết do bệnh vào tháng 6-2018.



Các bị cáo Phan Hòa Bình (SN 1959, nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu); Trương Văn Trí (SN 1964, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu); Vũ Quốc Tuấn (SN 1969, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) TP Vũng Tàu); Nguyễn Trung Quốc (SN 1973, nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP Vũng Tàu); Nguyễn Thanh Sơn (SN 1964, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị Vũng Tàu) bị cáo buộc tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Các bị cáo có mặt tại phiên xử, riêng bị cáo Trương Văn Trí có đơn xin xét xử vắng mặt

Theo dự kiến, thời gian mở phiên tòa là 2 tuần (từ ngày 17 đến ngày 31-7). Sẽ có 4 thẩm phán, 4 hội thẩm nhân dân và 3 thư ký tiến hành tố tụng tại phiên tòa.

Đây là phiên tòa có số người tham gia đông với 290 bị hại, 25 người làm chứng và 53 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 11 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Có rất nhiều bị hại và người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa.

HĐXX tuyên bố mở phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, Công ty CP Địa ốc An Khang do Ngô Thị Minh Phượng và Trần Quý Dương cùng các cổ đông góp vốn thành lập nhằm thực hiện dự án trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp (còn gọi dự án Metropolitain) tại phường 11, TP Vũng Tàu. Công ty là chủ đầu tư dự án.

Trước khi ký các hợp đồng huy động vốn với khách hàng, công ty chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với 43 ha đất thuộc dự án, chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư; là đơn vị chủ đầu tư nhưng chưa được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng; không có năng lực đủ về tài chính.

Để chiếm được tiền của những người có nhu cầu mua nhà bằng hình thức góp vốn, các thành viên thành lập công ty đã dùng các thủ đoạn gian dối, tạo niềm tin cho khách hàng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các sàn giao dịch bất động sản làm khách hàng tin để huy động vốn.

Vụ án có số bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng rất đông

Từ năm 2010 đến 2013, công ty đã ký 321 hợp đồng huy động vốn trái pháp luật, thu được hơn 400 tỉ đồng của 287 khách hàng. Trong thời gian tại ngoại, các bị can đã chủ động thỏa thuận với 149 khách, trả lại hơn 99 tỉ đồng.

Về nhóm người thừa hành công vụ, từ ngày 17-12-2010 đến 31-12-2010, Vũ Quốc Tuấn và Nguyễn Trung Quốc đã không thẩm định, kiểm tra hồ sơ, vẫn trình hồ sơ để chủ tịch và phó chủ tịch TP Vũng Tàu ký quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 86.000 m2 thành đất ở không đúng theo quy định của pháp luật. Việc làm trên đã làm tiền đề để các thành viên của công ty chiếm đoạt hơn 400 tỉ của khách hàng.



Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, đã không kiểm tra quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc sân bay và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường 51B-51C đã được phê duyệt trước đó; vẫn thẩm định hiện trạng đất thực tế và ký báo cáo thẩm định để lãnh đạo ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho công ty.







Tin, ảnh: Ngọc Giang