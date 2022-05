Ngày 25-5, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đang di lý Nguyễn Đức Hiến (37 tuổi, trú TP Hải Phòng) về Đà Nẵng để phục vụ điều tra vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn.



Nguyễn Đức Hiến là đối tượng bị truy tìm còn lại trong vụ án đánh người dã man do va chạm giao thông trên địa bàn quận Sơn Trà hôm 5-5.

Sau khi gây án, Hiến bỏ ra tỉnh Hải Dương để trốn lệnh truy nã

Cụ thể, chiều 5-5, anh Nguyễn Phước Sang (27 tuổi; trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển ôtô dừng trước đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền thì xe anh bị ôtô BKS 43A-625.92 tông trúng phía sau.

Sau va chạm, anh Sang xuống xe kiểm tra, thấy xe mình bị móp và trầy xước nên yêu cầu tài xế xe BKS 43A-625.92 bồi thường. Tuy nhiên, tài xế xe này và những người đi cùng đã đánh anh Sang dã man trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an vào cuộc truy xét, xác định những kẻ hành hung anh Sang là Phạm Văn Tiến (35 tuổi, quê Nam Định; trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - tài xế xe 43A-625.92) và Nguyễn Đức Hiến.

Nguyễn Đức Hiến và Phạm Văn Tiến trong vụ hành hung tài xế ngay giữa đường phố Đà Nẵng chiều 5-5

Phạm Văn Tiến bị bắt giữ khi đang trốn ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Khuya cùng ngày, lực lượng trinh sát Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Tiến khi đối tượng này đang trốn tại Hội An.

Ngày 6-5, Công an quận Sơn Trà cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng. Tuy nhiên, Nguyễn Đức Hiến đã đi khỏi Đà Nẵng, tìm đường ra Hải Dương để trốn lệnh truy nã.