Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Hai đối tượng cầm đầu 2 nhóm: Nguyễn Ngọc An (trên) và Trần Thanh Bảo

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 5-12, Công an TP Long Xuyên tiếp nhận tin báo tại phường Đông Xuyên có 2 nhóm đối tượng cầm hung khí đánh nhau khiến 1 người bị thương và 1 người nhảy xuống sông dẫn đến tử vong.

Công an TP Long Xuyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, sau đó triệu tập 22 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ gồm: 9 dao tự chế, 6 chĩa sắt, 2 cây kiếm Nhật...

Hung khí lực lượng công an thu giữ

Nguyên nhân dẫn đến việc đánh nhau là do mâu thuẫn trong lúc đá banh tại một sân bóng ở phường Bình Khánh. Sau đó, 2 nhóm do Nguyễn Ngọc An (SN 1983; ngụ phường Đông Xuyên) và Trần Thanh Bảo (SN 2002; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Xong Xuyên) cầm đầu lao vào giải quyết mâu thuẫn.