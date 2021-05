Clip Công an lấy lời khai gã trai làm bậy với bé gái 13 tuổi

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Châu Phước Thịnh (SN 2003; ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Châu Phước Thịnh tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 28-4, Thịnh lên mạng xã hội kết bạn với N.T.N. (SN 2008; ngụ thị trấn Mỹ Luông). Khoảng 16 giờ cùng ngày, Thịnh nhắn tin rủ N. đi uống nước giải khát thì được bé gái này đồng ý.

Sau khi uống nước xong, Thịnh đề nghị kiếm nơi yên tĩnh để "tâm sự" thì N. đồng ý. Thịnh chở bé gái này đến một nhà trọ ở thị trấn Mỹ Luông rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sự việc sau đó bị cha mẹ N. phát hiện khi thấy những biểu hiện bất thường của con gái mình. Thịnh bị bắt tạm giam sau khi cha mẹ N. làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.