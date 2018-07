Đi chia buồn, đâm chết cậu ruột tại đám tang

21/07/2018 15:42

Trưa 21-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Long An) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh tiến hành hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Lê Văn Trấn (SN 1958; ngụ ấp 1, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành), sau đó bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.



Gia đình ông Trấn đang chuẩn bị tổ chức đám tang cho nạn nhân

Đối tượng được xác định trực tiếp gây án là Lê Văn Hạnh (SN 1976; ngụ ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) được bàn giao cho Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Được biết, ông Trấn là cậu ruột của Hạnh.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20-7, ông Trấn cùng Hạnh đi dự đám tang tiễn đưa ông Đỗ Văn Lai (SN 1951; ngụ ấp 1, xã Phước Tân Hưng) ra nơi an táng cạnh nhà. Thấy hoàn cảnh gia đình neo đơn, nhiều người ở lại chia buồn cùng gia quyến, nhậu lai rai, trong số này có ông Trấn và Hạnh.

Gần 4 giờ ngày 21-7, sau khi uống khá nhiều rượu, giữa ông Trấn và Hạnh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng.

Thấy vậy, mọi người can ngăn và kêu giải tán, đi về nhà. Tuy nhiên, do thiếu kiềm chế, Hạnh "âm thầm" lấy con dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực ông Trấn làm nạn nhân gục xuống nền gạch và tử vong sau đó. Theo kết quả khám nghiệm, vết dao đâm thủng tim là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho nạn nhân.

Do uống quá nhiều rượu, khi bị bắt giữ về Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, Hạnh vẫn nằm bất động, nên điều tra viên chưa thể tiến hành ghi lời khai.

Xác định đây là án mạng nghiêm trọng, trưa cùng ngày, Công an huyện bàn giao vụ án cho PC45 Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Tin-ảnh: H.Minh