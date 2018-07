Bình Định: Truy tìm kẻ đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

17/07/2018 12:41

Ngày 17-7, Công an thị xã An Nhơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định và đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Võ Văn Long (25 tuổi; ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn).

Thông tin ban đầu, trưa 16-7, anh Long cùng Nguyễn Văn Hương (25 tuổi; ngụ xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) và 14 người bạn rủ nhau đi dự tiệc cưới một người quen ở địa phương. Khi tan tiệc, cả nhóm cùng đi hát karaoke rồi tiếp tục kéo nhau đến nhậu tại một quán ở phường Đập Đá. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, giữa Hương và anh Long nảy sinh mâu thuẫn nên đã cãi nhau. Sau một hồi lời qua tiếng lại, anh Long lấy ghế trong quán đánh Hương nhưng được mọi người can ngăn.

Uất ức vì bị đánh trước mặt bạn bè, Hương chạy về nhà lấy lưỡi lê dài khoảng 50cm rồi rủ thêm 3 người bạn đến quán nhậu đâm anh Long bị thương nặng. Tuy được mọi người chở đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Long đã chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Về phần Hương, sau khi gây án đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện các lực lượng chức năng đang gắt gao truy tìm Hương.

Đức Anh