Clip Công an khởi tố, bắt tạm giam gã trai cướp giật tài sản

Sáng 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đoàn Phước Thành (SN 1994; ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về tội "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Đoàn Phước Thành

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều 10-5, Thành cùng với một số người bạn tổ chức tiệc nhậu tại nhà mình. Trong lúc nhậu, một người bạn đưa tờ vé số trúng giải 100.000 đồng cho Thành đi đổi lấy tiền mua bia về nhậu tiếp.

Trên đường đi, phát hiện em Huỳnh Thi (ngụ cùng địa phương) vừa chạy xe vừa cầm điện thoại trị giá khoảng 9 triệu đồng để nghe nên Thành áp sát rồi giật lấy.

Thành đem tài sản vừa cướp giật được về khoe với những người bạn nhậu thì bị bạn phản ứng, bỏ về. Nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Thành đã đến công an đầu thú và giao nộp tang vật.