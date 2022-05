Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Hữu Nhân (49 tuổi; ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy, khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 25 phút sáng 2-5, xe khách mang BKS 47B-020.26 do tài xế Nguyễn Hữu Nhân điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thôn An Gia Đông, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 77C1-382.86, do anh Phạm Công Nhựt (25 tuổi; ngụ xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) điều khiển, chở theo 2 người băng qua đường.

Vụ tai nạn làm cả 3 người đi trên xe máy là Phạm Công Nhựt, Đoàn Anh Tuấn (28 tuổi) và Nguyễn Xuân Hạnh (27 tuổi, cùng ngụ xã Hoài Sơn) tử vong tại chỗ.

Bước đầu, cơ quan CSĐT đã xác định lái xe khách Nguyễn Hữu Nhân không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên đã tông vào xe máy. Còn anh Phạm Công Nhựt điều khiển xe máy qua đường không quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, vi phạm nồng độ cồn.