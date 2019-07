Trong những ngày qua, thông tin Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng đặt trong khu đô thị Our City (phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng), bắt giữ 380 người Trung Quốc đang tổ chức vận hành các thiết bị đánh bạc qua mạng đã thu hút sự quan tâm của công luận.



Lực lượng chức năng ập vào sào huyệt của đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, dự kiến ngày 31-7, lực lượng công an sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao 380 đối tượng cho công an nước bạn. Cũng trong ngày, lực lượng chức năng sẽ di lý các đối tượng về Trung Quốc để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin cho hay theo thỏa thuận ký kết giữa hai nước về tư pháp, vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của Công an Trung Quốc.

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng cầm đầu trong băng tội phạm công nghệ cao này đang ở nước ngoài.

Hiện, Công an Trung Quốc cũng đang tiến hành điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan đến nhóm tội phạm bị Công an Việt Nam bắt giữ tại khu đô thị Our City ở quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.