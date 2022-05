Chiều ngày 9-5, tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, ngụ thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) đánh nhập viện.



Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 26-4, khi bé Tr. (4 tuổi) tới lớp học thì được các cô giáo phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã đưa cháu qua Trạm Y tế xã để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ và cô giáo bàng hoàng khi nhìn thấy toàn thân của cháu Tr. xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan điều tra

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, cháu Tr. được đưa vào Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) để các bác sĩ thăm khám trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, lưng, bụng, chân và người bị bầm tím.

Nghi ngờ những vết thương trên người cháu Tr. là do bị đánh nên bác sĩ đã trình báo sự việc đến Công an thị trấn Thiên Cầm để điều tra làm rõ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bước đầu, tại cơ quan công an Huyền khai nhận, do bé Tr. lười ăn, ăn vào thường bị nôn nên Huyền đã nóng giận, dùng cán chổi, cây lau nhà, móc áo đánh đập bé. Bé Tr. bị dì đánh nhiều lần trước khi nhập viện.

Theo kết quả giám định, cháu Tr. bị dì ruột đánh thương tích 9%.