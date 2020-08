Ngày 12-8, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Mến (50 tuổi; ngụ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Theo điều tra, bà Nguyễn Thị Lệ (60 tuổi) là dì ruột của Mến. Do ở gần nhà, Mến biết rõ dì ruột thường đi chợ từ rất sớm để mua cá mang về bán lại nên lên kế hoạch cướp tài sản.

Vào khoảng 1 giờ ngày 6-8, Mến đứng trong bụi rậm bên đường gần nhà của bà Lệ, chờ dì ruột đi ngang sẽ ra tay. Khi thấy bà Lệ dẫn xe đạp ngang qua, Mến chạy theo đẩy từ phía sau làm bà Lệ ngã xuống đường rồi giật lấy túi xách của bà Lệ.

Đối tượng Trần Văn Mến. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Bà Lệ chống cự, giữ chặt túi xách và la lớn nhờ người cứu giúp. Lúc này, Mến đánh vào mặt, đạp mạnh vào người bà Lệ để cướp túi xách (bên trong có 1 điện thoại di động và 18 triệu đồng), sau đó bỏ chạy.

Cướp được tài sản, Mến mang về cất giấu phía sau nhà và tiêu xài. Bà Lệ đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Mến là thủ phạm thực hiện vụ cướp trên nên mời về làm việc và Mến đã thừa nhận toàn bộ hành vi.