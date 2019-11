Ngay sau khi TAND TP HCM bác đơn kháng cáo kêu oan, y án 18 tháng tù về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) đã làm đơn yêu cầu giám đốc thẩm vụ án.

Ông Linh trình bày sau khi ăn tối cùng người thân, ông về căn hộ của con trai ở quận 4. Tại đây, ông gặp cháu C. và khi cửa thang máy đóng lại ông đứng gọi điện còn cháu C. đứng cười nên ông hỏi ba mẹ cháu có khỏe không và lý do vì sao cháu đi một mình thì cháu chỉ cười mà không trả lời.

Ông Linh tại TAND TP HCM ngày 6-11

Trong đơn, ông Linh nêu: "Tôi có đi lại gần cháu dùng tay phải quàng qua vai cháu và hôn vào má bên trái của cháu, tay còn lại thả tự do, không chạm vào người bé. Sau đó, tôi tiếp tục lần thứ hai dùng tay quàng qua vai bé C.và tiếp tục hôn vào má bên trái của cháu, tay trái không đụng vào cơ thể cháu".

Ông Linh khẳng định bản án sơ thẩm và phúc thẩm chỉ nhận định ông có hành vi ôm hôn vào má bị hại, không xác định được bàn tay phải của ông ta đặt ở đâu. Tuy nhiên, hai bản án lại xác định: "Hành vi của bị cáo có đặc điểm thỏa mãn nhu cầu về cảm xúc tính dục đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em … Bị cáo thực hiện các hành vi xâm phạm thân thể trẻ C. với lỗi cố ý trực tiếp".

Ông Linh cho rằng xử ông tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự là không đúng.

Trong đơn yêu cầu giám đốc thẩm, ông Nguyễn Hữu Linh còn nêu về hiệu lực của Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng trong xét xử án xâm hại tình dục trẻ em, bị cáo cho rằng nghị quyết này mới có hiệu lực một ngày trước (5/11).

Theo ông Linh, đến nay Thông tư 01/1998 vẫn là văn bản làm cơ sở để các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng để xử lý các tội phạm dâm ô, "Hành vi tôi thực hiện tại thời điểm tối 1/4 không phải là hành vi phạm tội, không dâm ô với bị hại như hai bản án tuyên”, ông Linh tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội.

Với những phân tích này, ông Linh đề nghị Chánh án TAND Cấp cao tại TP HCM và Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP HCM, đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; hủy bản án sơ thẩm ngày 23-8 của TAND quận 4 và bản án phúc thẩm vừa tuyên của TAND TP HCM, đồng thời đình chỉ vụ án.