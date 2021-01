Tối 10-1, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) đã triệu tập và làm việc với nhóm đối tượng gồm: Lê Hoàng Đệ (SN 1993), Thái Thành Kiên (SN 1993) và Lê Trần Mỹ (SN 1988, cùng ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 9-1, một nhóm thanh niên chạy xe máy mang theo hung khí đi tới trước một căn nhà nằm trên đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Vừa đến nơi, nhóm này xông vào nhà dùng hung khí đuổi chém 2 người. Bất ngờ bị truy sát, hai nạn nhân đã dùng ghế chống trả rồi tìm cách bỏ chạy.

Lê Hoàng Đệ



Thái Thành Kiên



Mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng nhóm này tiếp tục dùng hung khí chém bị thương. Một phụ nữ trong nhà chạy ra hô hoán can ngăn cũng bị nhóm này hù họa. Sau khi chém người, nhóm này lên xe tẩu thoát.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh căn nhà ghi lại và các nạn nhân cũng trình báo công an. Nhận tin báo, công an đã lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra truy xét.

CLIP hỗn chiến

Ngay trong chiều 9-1, ãnh đạo Công an huyện Nhà Bè đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an huyện Nhà Bè đã xác định nhóm đối tượng trên và triệu tập tới công an.

Tại cơ quan công an, nhóm Lê Hoàng Đệ đã khai nhận hành vi do mâu thuẫn trước đó. Công an cũng đã thu giữ 2 ống tuýp sắt.

Hiện vụ việc đang được công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ động cơ, truy xét các đối tượng còn lại.