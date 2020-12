Thanh tra kết luận Công ty Tân An Huy, chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Tân An Huy tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP HCM) chậm trễ trong việc thực hiện dự án. Trong quá trình thanh tra, công ty chưa chứng minh được khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ thuế và tiếp tục thực hiện dự án.

Công ty Tân An Huy xây dựng 14 căn nhà tại khu thấp tầng không đúng quy hoạch được duyệt từ thời điểm năm 2011 nhưng đến thời điểm tháng 7-2017, Thanh tra Sở Xây dựng mới phát hiện và bắt đầu xử lý các vi phạm nêu trên là thể hiện sự buông lỏng trong quản lý, thiếu kiểm tra trong hoạt động xây dựng.

Tại khu đất cao tầng, Công ty TNHH Nam Sài Gòn Residences đã ký các "Thỏa thuận đặt cọc" từ thời điểm tháng 10-2016, với cam kết là chủ đầu tư hợp pháp của Dự án trước khi được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận làm chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè là hành vi bị cấm theo quy định. Đáng kể, đơn vị này đã thực hiện thi công ép cọc đại trà trước khi được cấp giấy phép xây dựng là hành vi xây dựng không phép.

Dự án Khu nhà ở Tân An Huy

Công ty TNHH Nam Sài Gòn kê khai thuế thay thế Công ty Phú Mỹ Hưng về khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn giữa Công ty Indochina, VPF và Công ty Phú Mỹ Hưng là thực hiện chưa đúng quy định.

Thanh tra Sở Xây dựng và phòng cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng có kiểm tra nhưng không phát hiện công trình thi công trước khi Sở Xây dựng cấp phép xây dựng; UBND xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cũng không kiểm tra, xử lý việc xây dựng không phép của Công ty Nam Sài Gòn, là không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Tại khu đất y tế, chủ đầu tư khu đất có diện tích 7.667,4m2 thuộc thửa đất số 75, tờ bản đồ số 05 (theo tài liệu năm 2003) được UBND TP giao đất để triển khai thực hiện xây dựng công trình y tế trong Dự án Khu nhà ở Tân An Huy nhưng đã hơn 12 năm tính từ thời điểm giao đất (năm 2005); 7 năm kể từ ngày Công ty Nhân Phúc Đức nhận chuyển nhượng khu đất từ Công ty Tân An Huy (năm 2010); 4 năm kể từ ngày Công ty TNHH Bệnh viện Sản nhi Quốc tế Sài Gòn được cấp giấy phép xây dựng (năm 2013), chủ đầu tư không triển khai thi công xây dựng gây lãng phí nguồn lực về đất đai của nhà nước, vi phạm pháp luật đất đai.

Việc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng có một số chỉ tiêu như tăng mật độ xây dựng, tăng tầng, tăng chiều cao và diện tích sàn khi chủ đầu tư Dự án Bệnh viện Sản nhi quốc tế Sài Gòn chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt là không đúng quy định.

Công ty Tân An Huy hiện còn nợ ngân sách nhà nước số tiền là 149,765 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty Tân An Huy đã tự tính tiền chậm nộp không chính xác nên có nghĩa vụ phải tiếp tục nộp bổ sung số tiền hơn 5,2 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước. Chi cục thuế huyện Nhà Bè tiếp nhận tiền chậm nộp của Công ty Tân An Huy nhưng không thực hiện kiểm tra, đối chiếu dẫn đến thất thu cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 5,2 tỉ đồng tại thời điếm phát sinh, là thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

DNTN Phan có doanh thu khoảng gần 30 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng các nền đất tại khu thấp tầng, được chia lãi khu cao tầng khoảng 37 tỉ đồng, nhưng không lập hóa đơn bán hàng, không hạch toán vào sổ sách kế toán doanh nghiệp, không kê khai doanh thu và nộp các khoản thuế với cơ quan thuế quản lý là vi phạm quy định.

Liên quan đến việc chuyển nhượng khu cao tầng, Công ty Tân Phúc Hưng có khoản thu hơn 152 tỉ đồng; DNTN Phan có khoản thu khoảng 37 tỉ đồng. Theo quy định không chứng minh được Công ty Tân An Huy đã nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản thu nhập trên phải xác định là khoản thu nhập không được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp để xác định nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Công ty TNHH Nam Sài Gòn Residences và Công ty Ngân Hà là các chủ đầu tư được hưởng lợi từ việc thay đối các chỉ tiêu quy hoạch như tăng tầng cao, tăng diện tích, tăng mật độ xây dựng,... nhưng các sở, ngành vẫn chưa tham mưu UBND TP chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) trong việc thay đổi quy hoạch xây dựng tại dự án.

Về quản lý nhà nước tại dự án, thanh tra kết luận Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Nhà Bè không có văn bản yêu cầu Công ty Tân An Huy kê khai đăng ký và báo cáo tình hình thực hiện dự án; không tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công ty trong quá trình triển khai dự án là chưa thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ những kết luận nêu trên, chánh Thanh tra TP kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TP thống nhất, kết luận yêu cầu Công ty Tân An Huy khẩn trương cử người đại diện theo pháp luật để làm việc với cơ quan chức năng về hoạt động của công ty. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động và việc thực hiện dự án được giao của doanh nghiệp.

Giao Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch tại Dự án Khu nhà ở Tân An Huy nói riêng và các dự án khác trên địa bàn huyện Nhà Bè nói chung. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện xử lý các công trình xây không phép, sai phép tại Dự án và 14 căn nhà tại khu thấp tầng xây dựng sai quy hoạch được duyệt; xử lý đúng quy định của pháp luật về hành vi xây dựng không phép của Công ty TNHH Nam Sài Gòn theo quy định….