Ngày 13-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển kết luận điều tra bổ sung và toàn bộ hồ sơ vụ án Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM, đã bị tiêu diệt) sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ trọng án này.

Cụ thể, đối tượng Phạm Thanh Tâm (SN 1990, tự Tý Bà Dòm) bị xử lý hình sự hai tội danh: "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Liên quan đến vụ án, Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) cùng 16 người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm".

Căn nhà hoang nơi Lê Quốc Tuấn trốn trước khi bị tiêu diệt



Trong vụ án này, Lê Quốc Tuấn đã bị đội đặc nhiệm Công an TP HCM tiêu diệt sau khi gây án. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, gia đình các nạn nhân có đơn yêu cầu bồi thường hơn 2,2 tỉ đồng; trong đó có một nạn nhân yêu cầu bồi thường 1,6 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra của Công an TP HCM, do mâu thuẫn trong lúc chơi đánh bạc tại một vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Tuấn đã xả súng làm chết 4 người và một con bò. Sau khi gây án, Tuấn cướp xe máy cùng số tiền 802 triệu đồng. Trong lúc trốn chạy, Tuấn cướp thêm 2 xe máy, bắn chết thêm một người và làm bị thương hai người khác.





Đối với số tiền 802 triệu đồng cướp được, Tuấn đưa cho nhiều người cất giữ. Nhưng do bị phát hiện nên những người này mang đến công an giao nộp lại.

Hành vi của Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, trong quá trình bỏ trốn, Tuấn đã chống trả khi bị vây bắt nên Công an TP HCM đã nổ súng tiêu diệt, vì vậy Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đình chỉ điều tra đối với Tuấn.

Khi Tuấn ẩn nấp tại một căn nhà hoang, bạn thân của Tuấn là bị can Lý Văn Mè đã mua sim điện thoại, gặp gỡ và đưa điện thoại cho Tuấn sử dụng. Tại đây, Lê Quốc Tuấn nhờ người dùng xe máy chở đi trốn, nhưng do có nhiều công an đang truy tìm nên kế hoạch trốn bằng xe máy bất thành.

Sau đó, một người bạn của Tuấn nhắn tin, gọi điện cho Đặng Thanh Ngọc nhờ chở Tuấn đi Vũng Tàu bằng taxi giá 2 triệu đồng. Ngọc đồng ý nhưng yêu cầu Tuấn phải tháo súng, tháo đạn quấn băng keo rồi cho vào ba lô mới chở đi. Tuy nhiên, đến tối 13 rạng sáng 14-2, Tuấn chống trả nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt.

Về khẩu súng AK và 100 viên đạn, Phạm Thanh Tâm khai rằng mua của một người tại Campuchia với số tiền 20 triệu đồng; mua khẩu K54 và 7 viên đạn giá 7 triệu đồng. Sau khi mang về Việt Nam, Tâm đưa cho Tuấn cất giữ, sau đó Tuấn dùng súng này gây án.

Nghe tin Lê Quốc Tuấn bị tiêu diệt và những người khác lần lượt sa lưới, Phạm Thanh Tâm đã trốn xuống Bến Tre thuê khách sạn lẩn trốn, sau đó Tâm nhờ người có uy tín đến Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM nói muốn đầu thú. Chiều 3-2, các trinh sát đã đến khách sạn tại Bến Tre di lý Tâm về TP HCM để điều tra theo thẩm quyền.