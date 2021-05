Ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 15 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Theo thông tin ban đầu, ngày 2-5, một số người lên mạng xã hội lôi kéo người khác tụ tập đua xe vào ngày sinh nhật của V.G.B. (23 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) là ngày 3-5.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên Quốc lộ 22

Sau đó, nhóm này hẹn nhau đúng 5 giờ sáng ngày 3-5 có mặt tại Quốc lộ 22 (đoạn qua huyện Hóc Môn) để "quậy tưng".

Các thành viên trong nhóm đã nhắn tin cho nhóm khác để tụ tập đua xe. Đúng hẹn, nhóm gần 100 người đã đi trên xe máy được độ, thay đổi kết cấu tụ tập gây náo loạn trên Quốc lộ 22. V.G.B. cũng đưa xe của mình ra "biểu diễn".

Trong lúc nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Sương tuần tra gần đó nhận được thông tin của người dân phản ánh nên nhanh chóng có mặt. Phát hiện công an, nhóm đua xe nhanh chóng tháo chạy với tốc độ cao.

Công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với các cơ quan liên quan mời nhiều người lên làm việc. Qua sàng lọc đã phát hiện 3 người dương tính ma túy và một người trong nhóm có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.