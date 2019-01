Diễn biến mới vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

14/01/2019 09:48

Ngày 14-10, VKSND Tối cao cho biết đã nhận được báo cáo của VKSND TP HCM về vụ án Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, tức Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thuỳ Dung (SN 1988, bạn Nga) về việc Công an TP HCM đề nghị chuyển tội danh đối với hai bị can này từ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".



Theo đó, căn cứ Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 13-05 ngày 11-6-2016, Quyết định Phục hồi điều tra bị can số 26-49 và 27-49 đối với Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thùy Dung, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra kết luận điều tra bổ sung.

Từ đó, sau khi xem xét lại toàn bộ lời khai, chứng cứ và những tài liệu liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cho rằng hành vi của các bị can có dấu hiệu của điều 267 Bộ Luật Hình sự năm 1999 về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" nhưng có thể miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Luật Hình sự năm 2015 từ đó đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với Nga, Dung.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của Công an TP HCM, VKSND TP HCM đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án cho Công an TP HCM nghiên cứu, điều tra lại.

Tại Quyết định trả hồ sơ, VKSND TP HCM xem xét nhận định của Công an TP HCM là có căn cứ, tuy nhiên chuyển tội danh từ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" thì VKSND TP HCM đề nghị công an cùng cấp thận trọng khi miễn trách nhiệm hình sự đối với hai bị can này.

Theo VKSND TP HCM, sau khi nghiên cứu kết luận điều tra của Công an TP HCM nhận thấy tài liệu, chứng cứ thu thập được đã chứng minh Phương Nga đã có hành vi sử dụng tài liệu "Di chúc" được đóng bằng con dấu giả của doanh nghiệp tư nhân khách sạn Phi Phi Vũ Trâm Anh để nộp cho CQĐT.

Nội dung bản di chúc là bà Lương Thị Kim Phi - chủ căn nhà số 7 Nguyễn Trãi, quận 1 - để lại di sản thừa kế cho ông Nguyễn Văn Yên. Sau đó, ông Yên mua bán căn nhà với Phương Nga, Thùy Dung để đối phó với công an. Do đó, CQĐT chỉ xác định thời điểm tạo lập văn bản thỏa thuận mua bán căn nhà số 7 Nguyễn Trãi là có sau thời điểm ông Mỹ chuyển tiền lần cuối vào ngày 4-11-2013.

Hơn nữa, Phương Nga và Thùy Dung thừa nhận có nhận 16,5 tỉ đồng do ông Mỹ chuyển; cho biết là người tạo dựng các giấy tờ giả với nội dung chuyển nhượng di sản thừa kế (nhưng sau khi đã nhận tiền và bị ông Mỹ tố giác), tạo ra các tài liệu đã trả lại 16,5 tỉ đồng cho ông Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, Phương Nga và Thùy Dung đều thừa nhận chưa trả tiền cho ông Mỹ nên chưa thể quy kết dấu hiệu gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Từ lập luận này, VKSND TP HCM nhìn nhận hai bị can Phương Nga, Thuỳ Dung có dấu hiệu của tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", nên việc Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị thay đổi tội danh của Nga, Dung từ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" là có căn cứ.

Tuy nhiên, theo Bộ luật Hình sự 2015 về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" nếu Nga và Dung bị xử lý khoản 1 tội này thì mức án của khung hình phạt cao nhất chỉ 2 năm tù.

Trong khi đó, ngày 19-11-2014 Công an TP HCM ra Quyết định khởi tố vụ án đến ngày 17-3-2015 VKSND TP HCM phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can thì Nga và Dung đã bị tạm giam 2 năm 3 tháng là vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại điều khoản này. Chính vì vậy, VKS đề nghị CQĐT thận trọng xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với 2 bị can này.

Trước đó, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung đã bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo buộc lừa ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977, ngụ quận 7) số tiền 16,5 tỉ đồng.

Theo một thẩm phán từng công tác lãnh đạo tại TAND TP HCM thì việc chuyển tội danh cũng như thời gian tạm giam có "lố" so với khung hình phạt thì cũng không có vấn đề về mặt luật. Bởi vì khi có chuyển biến tình hình về tội danh thì cho dù có giam "lố" hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến oan sai và các cơ quan tố tụng vẫn giải quyết tình hình từ những tài liệu cung cấp mới.

Phạm Dũng