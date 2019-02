Diễn biến mới vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém trên phố đi bộ

23/02/2019 14:33

Ngày 23-2, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an xã Hồ Thị Kỷ, Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bắt giữ Danh Tiến (SN 1992, quê Sóc Trăng) theo lệnh truy nã của Công an TP HCM.



Danh Tiến là đối tượng đã tham gia băng nhóm truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) vào ngày 28-3-2018.

Trước đó, Công an TP HCM đã khởi tố 6 bị can về tội "Cố ý gây thương tích", gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, vợ cũ ông Thái), Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981; Giám đốc Công ty Vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TP HCM); Nguyễn Thanh Phong, Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn, Chống Thín Sáng.

Danh Tiến khi bị bắt giữ tại phòng trọ

Khi bị bắt, Danh Tiến khai nhận đã bàn bạc và lên kế hoạch cùng với nhóm của Nguyễn Thanh Phong chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Sau khi thực hiện phi vụ này, Tiến được chia 30 triệu đồng.

Sau khi đồng bọn sa lưới, Danh Tiến đã nhanh chân cao chạy xa bay và bị truy nã. Trong thời gian lẩn trốn, Tiến sinh sống ở nhiều tỉnh, thành như Cần Thơ, Tiền Giang và Bến Tre rồi về Cà Mau thì bị bắt. Hiện Tiến đang được Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an di lý về TP HCM để bàn giao cho Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.



Trước khi chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Tiến từng có một tiền án đồng phạm tội giết người xảy ra ở Sóc Trăng. Đến năm 2011, Tiến ra tù và có thời gian lên TP HCM làm thuê từ khoảng 4 năm về trước.

Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ cũ ông Thái

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phan Nguyễn Duy Thanh là Chủ tịch HĐQT Công ty Vệ sĩ S.T. nhưng thực chất nhiệm vụ chính là nhận hợp đồng đòi nợ thuê kèm theo các hợp đồng theo dõi các cặp vợ chồng ngoại tình.

Sáng 25-3, Thanh tập hợp đàn em vào phòng họp công ty, thông báo mới nhận hợp đồng chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái đồng thời cung cấp hình ảnh, ô tô ông Thái để nhận dạng.

Phong tự nhận làm phó giám đốc Công ty Vệ sĩ S.T., Tuấn và Ngôn là nhân viên nhưng theo Công an TP HCM trong danh sách công ty này không có tên những người này.

Chiều 25-3, sau khi nhận lệnh, Phong đã chạy xe máy đến Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ theo dõi nhưng không thấy ông Thái. Đến tối 28-3, ông Thái đi ăn cùng nhóm bạn thì bị nhóm này theo dõi, phát hiện và lên kế hoạch chém. Sau khi ông Thái vừa rời khỏi một quán ăn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm này chém vào vai ông, gây thương tích 5%.

Sáng hôm sau, sau khi nghe báo cáo vụ truy sát, Thanh yêu cầu cấp dưới chi 150 triệu đồng trả tiền cho các đối tượng tham gia chém ông Thái.

Qua điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Phan Nguyễn Duy Thanh cùng 4 đồng phạm. Các đối tượng này khai nhận được bà Vũ Thụy Hồng Ngọc thuê chém ông Thái với giá 1 tỉ đồng. Bà Ngọc đưa trước cho Thanh 500 triệu đồng và việc giao nhận tiền diễn ra tại nhà bác sĩ Trần Hoa Sen (quận 10, TP HCM).

Bà Ngọc bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp vào ngày 28-5, tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh rời khỏi Việt Nam.

Vừa qua Tòa Thượng thẩm California (Mỹ) đã tuyên vô hiệu hôn nhân giữa ông Chiêm Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc. Ngoài ra, tòa còn buộc bà Ngọc trả lại 1,5 triệu USD mà ông Thái đã đưa bà Ngọc mua nhà, mua xe.

Sau khi có quyết định vô hiệu hôn nhân, ông Thái đã làm thủ tục yêu cầu đình chỉ vụ ly hôn chia tài sản chung mà bà Vũ Thụy Hồng Ngọc là nguyên đơn. Khi nộp đơn ly hôn, bà Ngọc đã yêu cầu TAND TP HCM áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời là phong tỏa một nửa số tiền ông Thái gửi trong ngân hàng và cấm giao dịch với nhiều bất động sản đứng tên ông Thái.

Phạm Dũng