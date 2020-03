Ngày 7-3, lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để điều tra lại vụ án Lâm Hoàng Tùng (SN 1991, giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) và Nguyễn Hải Nam (SN 1974, nguyên Phó Chánh án TAND quận 4).

Lãnh đạo VKSND TP HCM cho biết nguyên nhân trả hồ sơ là để công an điều tra một số tình tiết quan trọng, xác định ông Tùng và ông Nam phạm tội "Xâm phạm chỗ ở người khác", "Bắt giữ người trái pháp luật" hay "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP HCM truy tố ông Tùng và ông Nam phạm tội "Xâm phạm chỗ ở người khác" theo khoản 2, Điều 158 Bộ Luật Hình sự 2015.

Ông Nguyễn Hải Nam lúc mới bị bắt

Bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, ngụ quận 3, TP HCM) ký hợp đồng bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) với giá 25 tỉ đồng vào ngày 10-10-2017. Số tiền này được thống nhất thanh toán trong 4 đợt.

Theo thỏa thuận, bà Chi sẽ giao nhà đang xây dựng để bà Thảo tiếp quản, thực hiện quản lý thi công sau khi nhận tiền cọc đợt 1. Tình trạng căn nhà được xây dựng 80% chưa hoàn công, dự kiến hoàn công khoảng tháng 12-2017.

Từ đầu tháng 1-2017, bà Thảo đã thanh toán cho bà Chi 7 tỉ đồng tiền cọc, kèm theo một số chi phí khác khoảng 1,2 tỉ đồng. Bà Chi đã bàn giao nhà cho bà Thảo giám sát.

Đến tháng 4-2018, công trình chưa hoàn công và thủ tục chuyển nhượng căn nhà chưa được thực hiện. Bà Thảo yêu cầu bà Chi trả lại tiền cọc và chi phí phát sinh nhưng không được đồng ý. Ngày 13-4-2018, bà Thảo khởi kiện vụ việc ra TAND quận 1, TP HCM.

Bà Thảo đã thuê công ty tiếp tục thi công hoàn thiện căn nhà. Đến tháng 3-2019, bà Thảo đưa 4 con nhỏ đến căn nhà này sinh sống. Chiều 19-9-2019, khi bà Thảo đang ở Đà Lạt thì ông Lâm Hoàng Tùng cùng nhiều người khác xông vào nhà dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ nhà đến ngày 28-9-2019.

Bà Thảo đã gửi đơn đến công an yêu cầu xử lý ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng về hành vi bắt cóc các cháu nhỏ và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp.

Ngày 1-10-2019, Công an quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam hai ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.