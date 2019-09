Đại tá Vũ Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), vừa ký văn bản thông báo việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ ông Trần Văn Thêm được bồi thường oan sai 6,7 tỉ đồng nhưng chỉ cầm về nhà hơn 2 tỉ đồng gây xôn xao dư luận thời gian qua.



Ông Trần Văn Thêm - Ảnh: Ngô Nhung

Theo đó, qua xác minh đơn tố cáo của anh Trần Văn Sáu (con trai ông Thêm), Công an huyện Yên Phong nhận thấy ông Thêm được ông Nguyễn Văn Hoà (SN 1954, trú tại số nhà 117 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và anh Trần Văn Được (SN 1974, trú tại thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong) giúp đỡ trong việc đi kiến nghị minh oan bản án về tội Cố ý giết người. Đến ngày 8-8-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với ông Trần Văn Thêm, người đã bị khởi tố theo quyết định ký ngày 28-7-1970 của Ty Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ).

Sau khi được Nhà nước bồi thường oan sai, ông Thêm đã tự nguyện đưa cho ông Nguyễn Văn Hoà số tiền 2,7 tỉ đồng, đưa cho anh Được số tiền 1,35 tỉ đồng. Do đó, không có hành vi chiếm đoạt tiền của ông Trần Văn Thêm theo nội dung tố cáo của anh Trần Văn Sáu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có việc phạm tội đối với việc ông Nguyễn Văn Hoà và anh Trần Văn Được (cháu họ ông Thêm) nhận tổng cộng trên 4 tỉ đồng của ông Thêm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu năm 2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã hoàn tất chi trả bồi thường hơn 6,7 tỉ đồng cho ông Thêm cho 41 năm mang án tử hình oan sai. Tuy nhiên, đầu tháng 7-2019 con trai ông Thêm là Trần Văn Sáu đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Yên Phong để làm rõ việc nhà nước bồi thường cho cụ 7,6 tỉ đồng nhưng chỉ "cầm về nhà" trên 2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trao đổi trước đó với báo chí, ông Nguyễn Văn Hoà khẳng định đã hoàn trả toàn bộ số tiền trên 6,7 tỉ đồng mà TAND Cấp cao tại Hà Nội bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm trước sự chứng kiến của ông Trần Văn Được. Ông Hoà cũng thừa nhận mình "đang giữ hộ" một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng đứng tên ông Trần Văn Thêm suốt hơn 1 năm qua và việc này "do ông Thêm tự nguyện nhờ".

Đáng chú ý, ngày 9-7 chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thêm khẳng định bản thân ông Thêm đã "cắt" cho ông Hoà 40% tổng số tiền được đền bù để ông Hoà chi trả các chi phí trong quá trình kêu oan. Ngoài ra, ông Hoà vẫn còn cầm dư của ông Thêm là 520 triệu

Đáng chú ý, đến ngày 13-7, ông Nguyễn Văn Hoà đã tổ chức cuộc gặp mặt với sự tham gia của anh Trần Văn Được, anh Trần Tuệ Lâm (cháu ruột ông Thêm) và phóng viên cơ quan báo, tạp chí. Tại đây, ông Hoà đã thừa nhận có giữ của ông Thêm 40% số tiền bồi thường oan sai và 1 sổ tiết kiệm tiền gửi tại ngân hàng trị giá 500 triệu đồng.

Biên bản cuộc làm việc còn cho thấy anh Trần Văn Được xác nhận việc ông Thêm đưa cho ông Hoà 2,7 tỉ đồng tại Trường THPT Phan Huy Chú (nơi ông Hoà làm Chủ tịch HĐQT) là đúng. Anh Được cũng thừa nhận đang cầm của ông Thêm 1,35 tỉ đồng.