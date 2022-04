Ngày 17-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao động, một lãnh đạo Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng đối với Lê Văn Phụng về hành vi "Tổ chức xúi giục, kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng".



Theo Công an TX Tân Uyên, sau khi phát hiện tài khoản Tiktok có tên @phunguniexport đăng tải đoạn video có nội dung "Phan chính nghĩa nên biểu tình đòi lại công bằng cho cô Nguyễn Phương Hằng” kèm những lời kêu gọi, xúi giục biểu tình trước cổng khu du lịch Đại Nam , Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra.



Công an đã xác định được chủ tài khoản và người kêu gọi trong đoạn video là Lê Văn Phụng (32 tuổi, quê Đồng Tháp; tạm trú tại TX.Tân Uyên). Qua làm việc, Phụng thừa nhận đã đăng đoạn video nhằm mục đích câu like, vụ việc sau đó được chuyển cho Công an TX Tân Uyên xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Báo Người Lao động đã thông tin, ngày 27-3, Công an tỉnh Bình Dương đã mời Lê Văn Phụng lên làm rõ, để xác minh các nội dung đã đăng tải kêu gọi biểu tình trước cổng khu du lịch Đại Nam.