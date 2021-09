Ngày 4-9, một nguồn tin từ Công an TP HCM cho biết Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Huỳnh Hồng S. (công chức Văn hóa – Xã hội, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".



Theo thông tin ban đầu, từ nguồn tin tố giác tội phạm, công an vào cuộc điều tra, phát hiện nhiều bất thường trong việc lập danh sách những đối tượng thuộc diện khó khăn, mất việc làm để nhận được gói hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19.

Ông S. là cán bộ chuyên trách bảo trợ xã hội, lao động, việc làm của phường Phú Hữu và được xác định móc nối với một chủ nhà trọ và những người liên quan để lập sai danh sách các đối tượng để nhận hỗ trợ.

Những người được lên danh sách không nằm trong diện hỗ trợ và tổng số tiền bị làm khống khoảng 10 triệu đồng. Những người trong danh sách khống nhận tiền hỗ trợ có mối quan hệ thân thiết với ông S.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến VKSND TP Thủ Đức để xem xét phê chuẩn. Đồng thời, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của nhưng người liên quan. "Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, khi có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí" - đại diện UBND TP Thủ Đức thông tin.